Sonia Bruganelli ha già nostalgia del GF VIP e pensa al GF VIP 8? Quella ricondivisione sospetta

Sonia Bruganelli è pronta a dire di nuovo si ad Alfonso Signorini e a tornare sulla poltrona del Grande Fratello VIP 8 nei panni di opinionista?

Sonia Bruganelli potrebbe essere di nuovo protagonista nelle vesti di opinionista per l’ottava edizione del GF VIP, prevista per il 2023-2024. Nonostante la settima edizione sia appena terminata, le prime indiscrezioni sul futuro del reality show stanno già suscitando l’attenzione del web. Alfonso Signorini sarà nuovamente alla conduzione del programma, ma non è chiaro se Sonia Bruganelli e Orietta Berti faranno ritorno nelle vesti di opinioniste. Tra l’altro la moglie di Paolo Bonolis sembrava esser stata chiara: basta reality, basta Grande Fratello VIp. Ma visto che lo aveva detto anche l’anno prima…

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello VIP?

Secondo Dagospia, la cantante Orietta Berti dovrebbe tornare per il GF VIP 8 con un cachet di 10 mila euro a puntata. Tuttavia, la situazione di Sonia Bruganelli è ancora incerta. La moglie di Paolo Bonolis starebbe ancora decidendo se tornare come opinionista, ma recentemente ha condiviso un post sulla sua pagina social che potrebbe far ipotizzare il suo ritorno.

Il post della Bruganelli riguarda il suo possibile ritorno come opinionista per la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Nello specifico, la produttrice televisiva aveva annunciato lo scorso anno di non voler tornare, per poi cambiare idea. Anche quest’anno, Sonia aveva dichiarato di voler “lasciare spazio ai giovani”, ma il post condiviso fa pensare ad un possibile cambio di rotta. Che cosa dice questo post che Sonia ha ricondiviso? Si tratta di un post di una fanpage del reality di Canale 5. La persona che gestisce la pagina, aveva risposto alle domande dei follower, dicendo che non gli dispiacerebbe un ritorno di Sonia come opinionista nel reality di Canale 5 visto che la trova molto brava in quel ruolo. Sempre questa persona aveva fatto notare che la Bruganelli già prima del GF VIP 7 aveva detto che non lo avrebbe rifatto e invece poi…Sappiamo tutti come è andata a finire.

E dunque, i fan del programma potrebbero avere la possibilità di vedere nuovamente Sonia Bruganelli accanto ad Alfonso Signorini e Orietta Berti. L’ottava edizione del GF VIP è prevista per il prossimo anno e, nonostante manchino ancora molti mesi alla sua messa in onda, i rumors e le indiscrezioni non si fanno attendere. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per avere la risposta definitiva di Sonia Bruganelli. Il fatto che la prossima edizione, almeno teoricamente, durerà di meno, potrebbe aver convinto Sonia a rivedere le sue posizioni.