Amici 22 spoiler: semifinale registrata, ecco chi esce e i finalisti

Le anticipazioni e gli spoiler ci rivelano chi sono i finalisti di Amici 22 e chi sono gli eliminati di questa sera

Niente diretta per la semifinale di Amici 22, nonostante la registrazione sia stata spostata per via del covid che ha colpito i ragazzi nella casetta. La puntata che vedremo oggi, 6 maggio 2023, è stata registrata questo pomeriggio per cui siamo in grado di dirvi che cosa è successo: c’è stata una eliminazione e sono stati eletti i finalisti di questa 22esima edizione. Non mancano come sempre spoiler e anticipazioni relativi a quello che accadrà praticamente tra pochissimi minuti su Canale 5. Pronti dunque per scoprire che cosa accadrà in questa semifinale del talent di Maria de Filippi?

Amici 22 spoiler e anticipazioni: la prima eliminazione del 6 maggio 2023

La registrazione di questa semifinale di Amici 22 si è conclusa davvero da pochissimi minuti; quello che possiamo dirvi è che come sempre, ci sono state due eliminazioni, una definitiva e una al momento provvisoria, perchè a quanto pare, molti spettatori pensano che alla fine, viste anche le condizioni e quello che è accaduto, potrebbe essere solo uno l’allievo eliminato in questa puntata. In ogni caso, c’è stata una prima eliminazione definitiva e poi, un ballottaggio finale. La prima eliminazione definitiva, secondo quello che sono gli spoiler, è arrivata per Maddalena, la ballerina di Emanuel Lo che ha quindi dovuto lasciare il programma di Canale 5 a pochissimi passi dalla finale.

Amici 22 spoiler e anticipazioni: ci sarà anche un secondo eliminato?

Stando a quello che viene raccontato dall’account Amici News su Twitter, nel corso di questa semifinale, ci sarà poi anche una seconda eliminazione. C’è stato infatti una sorta di ballottaggio per l’ultimo posto in finale. E questo ballottaggio ha visto protagonisti Wax e Aaron. Molti spettatori, pensano che non ci sarà una doppia eliminazione e che alla fine Maria annuncerà che potrebbero essere entrambi in finale o che magari, si disputeranno l’ultima occasione settimana prossima, con la finalissima.

Per scoprire che cosa succederà non ci resta che aspettare le news che arriveranno questa sera quando Maria de Filippi si collegherà con la casetta e dirà ai ragazzi che cosa è successo e quale sarà il loro destino. L’appuntamento quindi è per questa sera su Canale 5.

Chi sono i finalisti di Amici 22

Una cosa è certa: hanno staccato il biglietto per la finale Angelina, Isobel, Mattia. C’è solo un altro posto per la finale o saranno due? Vedremo.