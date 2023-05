Isola dei famosi 2023, Simone Antolini ricoverato e Cecchi Paone è deciso: “Insieme o nulla”

Simone Antolini è ricoverato in clinica, non è con Cecchi Paone che non vuole restare sull'isola dei famosi senza il compagno

Anche la puntata di questa sera dell’Isola dei famosi conferma che questa edizione è faticosa, c’è l’ennesimo naufrago ricoverato in clinica ed è Simone Antolini. Dal primo collegamento in spiaggia Alvin spiega dell’infortunio di Fiore Argento che indossa un tutore per il piede al malore che ha colpito il compagno di Alessandro Cecchi Paone. Le comunicazioni dell’inviato in Honduras sono l’ennesimo bollettino anche se Alvin non dà alcun referto su Simone Antolini. Non sarà in puntata e alla domanda di Ilary Blasi se la prossima ci sarà non dice molto. Si è sentito male, è svenuto, ma è Cecchi Paone che lo spiega. Colpa della pressione bassa, del poco cibo e dei troppi sforzi?

Cecchi Paone non vuole proseguire senza Simone Antolini

“Simone che ha avuto un piccolo malore ma insomma tornerà prestissimo sta già meglio e quindi prestissimo sarà dei nostri”. Simone sta bene lo confermano sia Alvin che Cecchi Paone ma non partecipa alla puntata dell’8 maggio.

“Il referto medico non te lo posso dare ma è tutto sotto controllo, ha avuto un piccolo malessere causato ovviamente dalla pressione sanguigna leggermente bassa, dovuto appunto alle difficoltà che vivono i naufraghi quotidianamente”.

Cecchi Paone interviene: “Sono un po’ provato e poi sono triste nel senso che questa isola noi o la facciamo in coppia o non lo facciamo e quindi io spero che questa sera con il bravissimo medico della nostra produzione e con i medici dell’ospedale qua della zona ci siano delle condizioni medico legali che gli consentano di tornare. Perché ripeto o insieme o niente e comunque Simone voleva salutare tutti e rassicurare tutti e dire che lui è non si è minimamente risparmiato e questo ha inciso sicuramente della sua caduta”.

“Alessandro noi siamo sicuri che Simone rientrerà più forte di prima per ora ti teniamo compagnia noi” è la risposta di Alessandro che non sembra avere intenzione di restare senza il suo compagno.