Per la finale di Amici 22 cambia tutto e adesso il vincitore non è così scontato

Tutto pronto per la finalissima di Amici 22 ma Maria de Filippi rivoluziona il meccanismo di voto: ecco che cosa succederà

Manca ormai pochissimo alla finalissima di Amici 22 prevista per domenica. Che cosa succederà e chi vincerà? Se fino a poche ore fa, la vittoria di una tra Isobel e Angelina, visto il percorso delle due protagoniste di Amici 22, era data per scontata, con la notizia che arriva dagli Elios, cambia tutto. Il motivo? Pare che per la finalissima di Amici 22 di domenica 14 maggio 2023, a votare sarà solo il pubblico a casa con il televoto. Non si arriverà quindi solo alla fase finale con la scelta del pubblico, non vedremo delle sfide giudicate dai coach e dal televoto. Ma saranno solo i telespettatori a decidere le sorti dei 4 finalisti di Amici 22. E questo, come potrete immaginare, cambia ogni cosa. Il motivo? Bhè è palese: Angelina e Isobel, vincitrici sulla carta, sono si amate ma non sono le più amate di questa edizione, anche perchè molti spettatori hanno criticato in diverse occasioni la scelta di avere entrambe nella scuola, per un motivo che è da sempre stato sotto gli occhi di tutti, ossia il fatto che fossero di un livello superiore. Ed è così. Perchè Isobel e Angelina, sono davvero di un altro livello e il pubblico, non ama chi arriva nella scuola con una preparazione già importante, preferisce chi invece ad Amici, fa un percorso; per questo tutto si potrebbe ribaltare. E se da un lato Wax può contare su una vasta comunità di fan, dall’altro vanta pure un numero parecchio grande di persone che si chiedono come mai sia arrivato persino in finale, non riconoscendo nessun talento al cantante di Amici 22. A questo punto, potrebbe esserci un altro nome a mettere d’accordo tutti, Mattia Zenzola.

Chi vincerà Amici 22?

Il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione di Amici, non è poi così scontato dunque, e come spesso capita nel corso della finale, dipenderà anche molto dal meccanismo scelto. Ci saranno delle sfide a due, ci saranno delle sfide in cui tutti i ragazzi saranno protagonisti? Perchè molto dipenderà anche da questo meccanismo è chiaro.

Come detto in precedenza, chi ha seguito questa 22esima edizione di Amici, sa bene che Mattia Zenzola, può contare su una fanbase social di rilievo, tanto che, per quasi tutto l’anno, ha vinto le prove Tim, dove a votare, è stato appunto il pubblico. Il che significa che ci sono parecchi spettatori e parecchie spettatrici che fanno il tifo per Zenzola. Tra l’altro anche molti allievi hanno “sofferto” questa continua ingerenza, se così possiamo definirla delle fan di Mattia; ricorderete che all’inizio Maddalena ad esempio, era stata accusata di essersi fidanzata con Mattia solo per essere più seguita e avere più fan. E successivamente la stessa Maddalena aveva invece fatto notare quanto Mattia piaccia per il suo aspetto, appoggiata da Benedetta che ribadiva che veniva votato dalle fan per la sua bellezza. Si sbagliavano le due ex allieve di Amici 22? Le fan di Mattia lo premiano per la sua bravura? Tra l’altro se dovesse vincere Mattia Zenzola, si ripeterebbe anche la storia di Andreas Muller, anche lui infortunato, rientrato con una seconda possibilità nella stagione successiva di Amici e arrivato poi alla vittoria finale.

L’appuntamento è dunque per domenica sera su Canale 5 per questa finalissima di Amici 22 in diretta. Tutto può succedere, mai come in questa edizione.