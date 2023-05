Sono 4 i finalisti di Amici 22, diamo i voti: le pagelle

E' tempo di dare i voti: ecco le pagelle per i finalisti di Amici 22

E’ arrivato anche il nostro momento di dare i voti, di raccontarvi che cosa ne pensiamo dei ragazzi e delle ragazze di Amici 22 arrivati in finale, finale che andrà in onda domenica sera su Canale 5 ( visto che sabato c’è l’Eurovision ). Iniziamo con una piccola premessa: secondo il nostro modesto parere, in finale, quel quarto posto che ieri Wax ha conquistato all’ultimo momento, avrebbe dovuto essere di Aaron, un cantante che canta davvero e che forse avrà qualcosa da dire fuori dalla scuola. Un ragazzo che si è realmente aperto, raccontando anche il suo percorso, personale e musicale, a differenza di chi si è spesso trincerato in silenzi espressi in testi ermetici e incomprensibili. Se è anche un programma televisivo, allora Aaron, meritava quel posto. Detto questo, torniamo a noi, con i voti e le pagelle dei 4 finalisti di Amici 22.

Amici 22 le pagelle della finale

Quando Angelina e Isobel, che per uno strano scherzo del destino, sono praticamente arrivate insieme nella scuola di Amici, si sono esibite per la prima volta nel talent di Canale 5, abbiamo subito capito quello che sarebbe successo. Due regine incontrastate di questa edizione, due talenti enormi, due ragazze di un livello decisamente superiore agli altri. Probabilmente perchè la natura le ha scelte, perchè dentro di loro cresce quel talento che si si coltiva, ma per certi aspetti è innato. E in Angelina e Isobel, scorre sangue e talento.

Era il 20 dicembre 2022, quando pubblicavamo questo articolo

Ed eccole lì Angelina e Isobel, in finale, senza nessun dubbio, le due vincitrici di questa edizione, per ballo e canto.

Amici 22 verso la finale: diamo i voti

Angelina voto 10. Schiva e riservata in un primo momento, ha preferito parlare con la sua musica, con le canzoni scritte quando aveva 16 anni, con quella voce, dono di Dio, che ha commosso, emozionato, divertito. Tocca ogni corda, prende ogni nota. Con il tempo ha capito che la scuola di Amici 22 era la sua scuola, che quello era il suo posto e che tanto avrebbe potuto dare ma anche avere. Si è fidata, si è aperta, si è lasciata andare. Lo ha fatto in musica, lo ha fatto in amicizia. I suoi saltelli, i suoi occhi pieni di emozioni, quella sensibilità nel raccontare e nel raccontarsi hanno reso il percorso di Angelina ad Amici 22 impeccabile. E per lei questa si, è stata la grande occasione. Ma non solo perchè si è fatta conoscere, perchè si è goduta in parte anche una leggerezza che aveva perso. E ha ritrovato quella Angelina adolescente che le mancava, che non aveva incontrato. Le loro strade si sono incrociate. E quel sorriso a volte spento, oggi brilla di una luce diversa. Nessun dubbio sul fatto che per lei ci sia un 10 e lode da dare e un futuro pieno di cose da fare e di cose da dire. In bocca al lupo.

Angelina voto 10

Isobel voto 10. L’avevano puntata nella scuola di Amici da tempo, poi vuoi per la lingua, vuoi per quello che stava succedendo nel mondo, Isobel ha ritardato di qualche mese il suo arrivo in Italia ma quando è arrivata si è fatta notare, eccome. Un uragano, un vulcano di passione, di voglia di esserci, di mangiarsi quel palco. Le piace ballare, le piace cantare, le piace recitare e se fossimo catapultati di qualche decennio indietro, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Isobel, è una show girl, già completa. E fa bene a ispirarsi a Lorella Cuccarini perchè in parte la ricorda. Dedizione per il suo lavoro, sorriso, perenne voglia di fare. Instancabile. Forse persino too much, e i compagni di casetta che l’hanno avuta accanto, l’hanno anche dovuta sopportare. Angelina di recente ha rivelato che prova i passi anche sotto le coperte. Veramente uno tsunami che ti travolge e lascia il segno, in positivo però. Il futuro non può che riservarle solo cose belle.

Isobel voto 10

Mattia voto 8. Un grande talento, due occasioni che non ha sfruttato nel migliore dei modi. La prima edizione di Amici da dimenticare per Mattia. Sempre distratto, troppo immaturo, sempre immischiato in fatti da cui avrebbe dovuto stare lontano e poi l’infortunio. La seconda possibilità che solo nella seconda parte dell’anno ha iniziato a cogliere nel modo giusto. Spesso non compreso dal suo insegnante, spesso lasciato alla deriva. Ha perso diverse volte l’occasione di sfruttare tutte le possibilità che la scuola ha messo a sua disposizione. E con il talento, non si va da nessuna parte se non ci aggiungi anche disciplina e studio. Quello che manca a Mattia è un anno o forse due. Chissà forse se fosse arrivato ad Amici con una maturità diversa, oggi di lui parleremmo in altri termini. Di talento ne ha da vendere, come detto, e se troverà il giusto modo di incanalare la sua passione, la sua voglia di fare e anche quella testardaggine che ha mostrato, allora anche lui, potrebbe fare molta strada.

Mattia Amici 22 voto 8

Wax voto 5. Va detto, unica nota stonata di questa finale di Amici 22. Wax in questa edizione , per motivi che mai capiremo, perchè nessuno ce li ha voluti spiegare, ha fatto breccia nel cuore di Maria. Hanno litigato, fatto pace, si sono capiti, si sono studiati. Ma noi abbiamo capito ben poco. Ok la storia difficile alle spalle, ok la vita dura fatta prima di arrivare ad Amici 22 ma Wax, non ha solo deluso per il suo comportamento. Che sia stato un bulletto per mesi, ce lo siamo forse dimenticati? Cha abbia scatenato il noce moscata gate anche? Tutte cose che avremmo messo da parte, forse, se ci fosse stato un talento in musica così grande da far brillare altro. Lo aveva detto Linus, troppo simile a mille altre cose che si sentono in giro. Ed è questo il problema. Non che usi l’autotune. Ma che si senta un artista arrivato. Ha detto più volte: “Io non sono un cantante, io mi sento proprio un artista“. Parole sue. Arrogante come se ne sono visti pochi in quella scuola, capace di ribellarsi a ogni assegnazione della sua insegnante. La bontà di Arisa ha fatto si che arrivasse dove è oggi, perchè davvero, quel posto non lo meritava. Domenica prossima ci sarà la prova del 9 ma immaginiamo che gli stessi giornalisti che lo hanno bocciato a più riprese, nella finale useranno toni diversi ( ne è stata dimostrazione la telefonata imbarazzante con la giornalista che prima, sulla carta, lo ha bocciato, poi al telefono, si è rimangiata metà delle cose dette, che tristezza). Wax si è montato la testa e quando, tra pochi giorni, si renderà conto del mondo che c’è fuori, e del fatto che si debba fare altro per lasciare il segno, forse capirà di aver sprecato la sua occasione.