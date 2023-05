I Jalisse stanno fingendo un amore che non c’è? Divorzio in vista, il mormorio pesante

Il matrimonio dei Jalisse è davvero in crisi? Ecco cosa sappiamo sulla coppia protagonista dell'Isola dei famosi 2023

Cosa sta succedendo davvero tra i Jalisse, la coppia è realmente in crisi? La notizia arriva direttamente da una delle protagoniste dell’Isola dei famosi 2023, che in una intervista ha dichiarato che se dovesse mettere la mano sul fuoco, non lo farebbe, perchè la relazione tra i due cantanti, potrebbe ormai essere al capolinea, e parla persino di divorzio. Ma chi ha lanciato questo scoop clamoroso? E’ stata Vladimir Luxuria che in una delle sue recenti interviste ha fatto notare che forse questo matrimonio, ha le ore contate. Se è arrivata a dire qualcosa di così forte, evidentemente ha le prove per dimostrarlo o sa qualcosa che noi non sappiamo. E’ chiaro che Fabio Ricci e Alessandra Drusian, se presi singolarmente, almeno in un reality non avrebbero “senso di esistere” visto che sono lì come coppia, ma anche nel mondo della musica. Sta di fatto che comunque, un divorzio non significherebbe la fine di un matrimonio artistico. Ed è per questo allora che in molti si stanno chiedendo, dopo aver letto l’intervista di Vladimir Luxuria, che motivo c’è per fingere di essere sposati se in realtà il matrimonio è finito?

Le parole di Vladimir Luxuria sui Jalisse

L’intervista di Vladimir Luxuria, anche quest’anno protagonista del reality nei panni di opinionista, è stata pubblicata da Novella 2000 . Dalle pagine della nota rivista di cronaca rosa, Luxuria ha sganciato questa bomba e ha detto: “Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro dall’Italia“. Solo una battuta o qualcosa di più? Potrebbe essere anche solo una frase ironica di Luxuria…Nel frattempo Fabio e Alessandra, per il momento, sono rimasti parecchio in ombra, forse per via delle personalità più ingombranti degli altri protagonisti dell’Isola dei famosi 2023. Magari nelle prossime puntate avranno modo di raccontarsi e raccontare qualcosa in più anche su questo matrimonio o sulla fine del loro matrimonio. Vladimir ha ragione oppure le sue parole erano solo ironiche e non raccontavano una verità reale sulla coppia protagonista dell’Isola dei famosi 2023?