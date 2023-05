Nathaly Caldonazzo litiga con Christopher all’Isola e rivela un suo segreto da Malattie imbarazzanti

Si litiga di brutto all'Isola dei famosi 2023 e Nathaly Caldonazzo di soppiatto rivela un segreto imbarazzante di Christopher Leoni

All’Isola dei famosi si sa, si litiga per tutto, ma soprattutto per il cibo. E sta succedendo anche in questa edizione con una Nathaly Caldonazzo parecchio irascibile o forse suscettibile… Nel periodo in cui ha vissuto da sola sull’Isola di Sant’Elena sembrava aver trovato il suo equilibrio. Ma da quando anche Christopher Leoni è approdato nello stesso luogo, le cose sono cambiate e infatti, come abbiamo visto nelle ultime ore, tra i due è scoppiata la lite. I due naufraghi hanno litigato per delle scatolette di tonno e per il cibo. Sono volate accuse reciproche e alla fine, Nathaly, delusa da quello che è stato il comportamento del suo nuovo compagno di viaggio, ha anche deciso di rivelare un segreto sul suo conto. E attenzione, perchè, non vi sembrerà di essere all’Isola dei famosi ma in una puntata di Malattie imbarazzanti, uno dei programmi più apprezzati di Real Time…

Facciamo ordine e vediamo passo passo che cosa è successo.

La lite tra Nathaly e Christopher: il tonno della discordia

Come avrete visto negli ultimi spezzono di day time dell’Isola in onda su Canale 5, Leoni ha accusato la sua compagna di Isola di aver mangiato il tonno di nascosto. Ha anche detto che Nathaly aveva promesso che non lo avrebbe fatto e invece…Ascoltando le parole dell’uomo, la Caldonazzo ha perso la pazienza. “Ma vergognati davvero. Che uomo sei? Ieri notte avevo fame e ho mangiato una scatoletta. Tu stamani senza dire nulla ne hai aperta un’altra subito, non sei uomo. Adesso fai la scenetta davanti alla telecamera, sei come gli altri. Pensare che ti avevo anche difeso con Andrea. Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo, non fare la scenetta davanti alla telecamera, sei pietoso“.

E anche in questo caso le accuse sono sempre le stesse: si fanno le scene quando arrivano le telecamere per poi avere una clip in diretta il lunedì. Sarò vero? La Caldonazzo ha attaccato: “Perché hai bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io ti ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio. Continuo la mia Sant’Elena da sola come l’ho cominciata. Non ho bisogno di un personaggio così“.

L’ira funesta di Nathaly Caldonazzo

Dopo questo faccia a faccia con il naufrago, la Caldonazzo ha quindi deciso di rivelare un segreto. Ma non sarà quella cosa che Christopher aveva detto di voler spifferare a Ilary Blasi in diretta all’Isola dei famosi 2023?

Il segreto imbarazzante di Christopher Leoni

La Caldonazzo, dopo questa lite, ha deciso di spifferare un segreto del suo compagno di viaggio. Visto che Christopher è stato poco gentile con lei, ecco che arriva il ben servito. “Lui è stato così vile che dico tutto di quel suo problema. Sì, ieri sera l’ho fatto entrare nella mia capanna nonostante i suoi funghi! E vabbè l’ho detto.” Il grande segreto è che Christopher ha un problema ai piedi, ha i funghi! Peccato che non si possano mangiare, direbbero Rizzoli e Noise…

La Caldonazzo ha aggiunto: “Ragazzi ha questa cosa che ha i funghi hai piedi e sta tutto il giorno a grattarsi e guardarli. Poi dice pure che sono maleodoranti. Infatti non riuscivo a dormire nella capanna con lui accanto. Mi sono grattata tutta la notte e non ho mai dormito. Per com’è stato cattivo posso dire tutto ormai“.