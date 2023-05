Ilary Blasi irascibile e suscettibile per colpa dell’Isola trascura Bastian? Dagospia mormora

E' vero che Ilary Blasi sarebbe particolarmente nervosa e intrattabile tanto da mettere a rischio la sua relazione con Bastian? Le news da Dagospia

Poche ore fa Dagospia ha lanciato uno dei suoi soliti pettegolezzi destinati a far sicuramente molto parlare. Ancora una volta Ilary Blasi al centro del chiacchiericcio. L’abbiamo lasciata mentre si esercita con i balletti fatti con Isabel e Chanel, la ritroviamo furiosa sul lavoro. Il motivo? Secondo quanto si legge su Dagospia, la Blasi non sarebbe parecchio entusiasta di quello che sta accadendo all’Isola e di come il reality sta andando. In realtà non comprendiamo che cosa non vada bene, visto che l’Isola sta facendo gli stessi ascolti del Grande Fratello VIP ma in un periodo dell’anno decisamente più complicato. Il capitolo ascolti non dovrebbe essere problematico per Ilary, che si avvicina tra l’altro giù alla metà del programma. La durata dell’Isola sarà decisamente più breve di quella del GF VIP. E abbiamo capito che non c’è il giusto feeling cin Enrico Papi, ma questo renderebbe davvero così furiosa la Blasi, tanto da avere anche dei problemi con Bastian? Non c’era sembrato a dire il vero, quando lei e l’imprenditore tedesco erano in Marocco per godersi i giorni del suo compleanno. E magari chissà, questo fine settimana ci stupiranno con effetto speciali, senza dimenticare però, che nella vita vera, entrambi lavorano e magari, non sempre è possibile conciliare gli impegni tra Germania e Italia!

Dagospia e il nuovo gossip su Ilary Blasi

“Pare che Ilary Blasi – scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino – sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”.

E va bene che questa edizione dell’Isola dal punto di vista degli infortuni e dei ritiri non sembra essere nata sotto una buona stella ma siamo davvero sicuri che la Blasi sia così preoccupata per questo e che sia così irascibile e suscettibile? Magari Ilary ci stupirà nelle prossime ore con una delle sue storie in risposta alle tante chiacchiere che ormai da un anno a questa parte, si fanno sul suo conto!