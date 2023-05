Ilary Blasi in Marocco con Bastian continua a mostrare la loro fuga d’amore

Le foto di Ilary Blasi in Marocco con Bastian per il festeggiare il compleanno mostrano una nuova favola, una nuova donna

Ilary Blasi prosegue la sua travolgente favola con Bastian Muller e dopo aver trascorso vari fine settimana insieme nella capitale, nella villa all’Eur, per il suo compleanno si sono concessi una fuga d’amore. Ilary Blasi sembra non essere stata mai così felice; dopo la cena a lume di candela con il suo nuovo compagno per festeggiare i suoi 42 anni, lo scorso 28 aprile, è volata in Marocco con il suo lui. Prima di tornare all’Isola dei famosi un lungo fine settimana ricco di passione. Dalle passeggiate nel deserto tra le dune sui cammelli e gli outfit mozzafiato c’è tutta la felicità di Ilary Blasi. La conduttrice Mediaset ha ripreso in mano la sua vita, la crisi sembra del tutto alle spalle, dopo Francesco Totti ha voltato pagina e sembra pronta a passi importanti.

Ilary Blasi più sexy che mai con Bastian Muller

Le foto romantiche, gli scatti che mostrano i suoi nuovi look, le immagini in famiglia e i video nella villa a Roma dove Bastian è ormai di casa. Ma dal Marocco arrivano a che gli scatti bollenti e dietro la fotocamera c’è lui, l’uomo che ha preso il posato dell’ex calciatore della Roma, che le ha fatto dimenticare tutto il resto, che le sta regalando ciò che forse le mancava da troppo tempo.

Bastian e Ilary Blasi non stanno insieme da molto tempo anche se non si fa molto dell’inizio della loro storia. Dove si sono conosciuti, quando è scoppiato l’amore tra loro. Ciò che sembra più sicuro è che l’imprenditore tedesco fa sempre più parte della famiglia di Ilary Blasi, sempre più legato ai suoi figli, soprattutto alla piccola Isabel. Chissà quando la conduttrice de L’Isola dei famosi racconterà tutto. Di certo lo farà a Verissimo rispondendo alle domande dell’amica di sempre, Silvia Toffanin. Per il momento pubblica solo foto sui social mostrando la sua nuova vita, i suoi nuovi viaggi, diversi da quelli che faceva con Totti.