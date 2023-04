Compleanno da Mille e una notte per Ilary Blasi: Bastian le regala una favola

A Ilary Blasi Bastian ha regalato davvero una favola per il suo compleanno: le dolcissime immagini della festa per due

E meno male che Ilary Blasi ha sempre detto di non essere una romantica, di non essere interessata a gesti eclatanti e di essere un po’ fredda nei rapporti…Da quando sta con Bastian sembra aver ritrovato tutto l’interesse per il lato romantico di una relazione. O forse chissà, il bel tedesco sa come stupire la conduttrice. Lo dimostra anche la festa di compleanno che Bastian ha organizzato per Ilary. Una sorta di favola, anzi una vera e propria favola. Un compleanno da Mille e una notte durante il quale Ilary Blasi come la più amata delle principesse entra in un regno magico. Un tavolo solo per due, una cena romantica, fiori e candele. What else? Direbbe George Clooney. Bastian sa davvero come conquistare il cuore della sua Ilary che mostra tutto sui social e mostra tutto l’amore che l’imprenditore ha per lei e tutte le attenzioni che forse chissà, in questi anni, le sono mancate.

E’ il primo compleanno insieme a Bastian per Ilary Blasi che ha festeggiato proprio a mezzanotte spegnendo la 42esima candelina sulla torta. E di certo Ilary non avrà pensato a tutto quello che si è scritto sull’Isola e sul suo rapporto con Enrico Papi, quando al suo fianco aveva Bastian e ben altro da fare. Il tutto ovviamente immortalato sui social con tanto di storie e dediche d’amore.

Che favola d’amore quella di Ilary Blasi e Bastian

“Tanti auguri amore mio” le scrive Bastian che le ha dedicato non solo la più dolce delle sorprese ma che si coccola Ilary in uno scatto pieno d’amore. E lei ricambia, bellissima, in questa serata romantica che non viveva forse da tempo. La Blasi appare davvero raggiante tanto che in molti hanno persino notato che sta anche molto meglio fisicamente e che forse quella magrezza eccessiva era dovuta a un periodo pieno di tensioni, per la conduttrice. Di certo non è facile affrontare un divorzio ma da quello che vediamo sui social, la presenza di Bastian, sta aiutando moltissimo Ilary che sembra essere davvero rinata e si gode ogni attenzione del suo fidanzato, dalla più piccola, alla più grande.

Ovviamente anche da parte nostra un forte abbraccio a Ilary Blasi e i migliori auguri per questo primo compleanno che sa di nuova vita e rinascita.