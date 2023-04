Enrico Papi rischia l’Isola dei famosi 17: non ci sarà già dalla prossima puntata?

Enrico Papi ha esagerato e si mormora che sia già fuori dall'Isola dei famosi 17

E’ dalla prima puntata dell’Isola dei famosi 17 che si vocifera di scintille tra Enrico Papi e Ilary Blasi, si è spettegolato anche di un richiamo dietro le quinte, ovviamente nei confronti dell’opinionista. Adesso Enrico Papi rischia la poltrona, sembra che dopo quanto accaduto nella seconda puntata potrebbe restare a casa già dal prossimo martedì I naufraghi non si comprendono, litigano e hanno fame, lo stesso sembra accadere tra Ilary Blasi e il suo opinionista, l’uomo che ha preso il posto di Nicola Savino. Si continua a parlare di forti tensioni tra la conduttrice e Papi, nonostante il sorriso e le risate di entrambi quando sono in diretta dicono che siano già ai ferri corti. C’è una cosa che più di tutte avrebbe fatto arrabbiare Ilary Blasi.

Cosa ha scatenato l’ira di Ilary Blasi?

In diretta lei non mostra il suo fastidio, si limita ad alcune frasi con cui non riesce a tenere a bada Enrico. Ci pensano gli autori del reality show tra una pubblicità e l’altra ma anche questo non basta. L’indiscrezione la riportano tutti: Ilary avrebbe chiesto agli autori di riportare Papi in carreggiata perché stava esagerando. Cose del genere non possono che nuocere ai legami. Più di tutto la Blasi non ha sopportato quando le ha strappato la busta dalle mani. Un gesto poco carino ma che nasconde anche il desiderio di rubarle la scena. C’è una gerarchia, c’è del rispetto, invece Enrico Papi le ha tolto la busta che conteneva il nome dell’eliminato. Un momento che spetta solo alla conduttrice e che lui ha rovinato facendola innervosire ma allo stesso tempo dimostrando che non sa stare nel suo ruolo.

E’ evidente che lui vorrebbe essere il protagonista, è evidente che vorrebbe essere alla conduzione, che gli sta stretta la poltrona da opinionista. Papi potrebbe essere assente già nella prossima puntata ma forse gli stanno dando un’altra possibilità Sarà tutto da scoprire martedì 2 maggio. Ricordiamo che L’Isola dei famosi andrà in onda non il primo ma di martedì.