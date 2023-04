Enrico Papi too much all’Isola: il pubblico difende Ilary Blasi e attacca il conduttore

All'Isola dei famosi base Italia, le cose non vanno alla grande: Enrico Papi vuole fare il conduttore dimenticando che c'è già Ilary Blasi

Circolano da ieri sera delle indiscrezioni lanciate da Tvblog che riguardano una presunta litigata che ci sarebbe stata tra Ilary Blasi ed Enrico Papi per via di alcuni atteggiamenti che il conduttore avrebbe avuto nella prima puntata dell’Isola dei famosi. Se fosse vero, dopo quella andata in onda il 24 aprile, dovrebbe scatenarsi una guerra, visto il modus operandi di Papi, che forse non ha capito, che in questo show è solo l’opinionista e dovrebbe stare al suo posto visto che al timone dell’Isola dei famosi 2023 c’è Ilary Blasi. La conduttrice non ha mostrato nessun segno di cedimento ieri sera nel corso della puntata dell’Isola dei famosi ma il pubblico a casa non ha potuto fare a meno di notare una certa invadenza da parte di Papi, che si prende del tempo per fare delle domande di cui tra l’altro, non interessa nulla a nessuno, che commenta anche rischiando di farsi sentire dai naufraghi, che invade gli spazi della Blasi. Non solo, ieri sera le ha anche rubato la busta del verdetto, mentre Ilary diceva “Non ti azzardare, neppure con mio figlio faccio queste cose” inseguendo Papi per tutto lo studio. Insomma non sappiamo se i due abbiano davvero litigato ma una cosa è certa: il ruolo di Papi, anche per lo spettacolo che si deve gustare chi è a casa, va rivisto. Perchè così, sta diventando too much.

Sono lontani i tempi in cui solo un anno fa, parlavamo di come Ilary Blasi all’Isola dei famosi, con Luxuria e Nicola Savino avesse trovato quell’intesa perfetta che è difficile da avere con chi sta al tuo fianco in uno show. Chi deve essere spalla, saper parlare al momento giusto, intervenire in modo efficace ed essere invisibile in altri momenti. In questo, Nicola Savino, era perfetto. E tra l’altro portava una ventata di aria fresca e ironia, con battute sagaci sganciate al momento giusto, quello che sta mancando in questa edizione dell’Isola.

Diamo una ridimensionata a Enrico Papi. Non è lui il conduttore dell’Isola, con la speranza che davvero non abbia già litigato con la Blasi e non abbia quindi passato la serata del 24 aprile a punzecchiarla, perchè non sarebbe davvero carino.

Con il cast che questa edizione dell’Isola ha, non ha bisogno di “trashate” dallo studio. Meglio intervenire prima che sia troppo tardi.