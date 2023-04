Ilary Blasi ed Enrico Papi hanno litigato a L’Isola dei Famosi 2023? Il rumor su una ‘bacchettata’ agli autori

Ilary Blasi ed Enrico Papi hanno litigato in studio ? Il rumor su L'Isola dei Famosi 2023

Dopo la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, sui social, sono stati numerosi i telespettatori che hanno riversato con post e tweet le loro critiche sull’invadenza che Enrico Papi ha avuto nei confronti di Ilary Blasi e della sua conduzione leggera e caciarona. Papi dal canto suo non è mai stato un opinionista e prova a dare del suo alla trasmissione facendo spesso da contro canto alla padrona di casa, quasi in una sorta di coppia da avanspettacolo dove le due primedonne provano a calpestarsi i piedi a vicenda.

Ma se c’è una primadonna nella trasmissione – da contratto – è Ilary Blasi, che da tre anni anni porta avanti la trasmissione con opinionisti sempre diversi. Stando ad un rumor apparso su TvBlog.it, la strabordante presenza di Enrico Papi potrebbe aver generato una vera e propria lite in studio…

Ilary Blasi ed Enrico Papi hanno litigato a L’Isola dei Famosi 2023? Il rumor

Secondo un rumor raccolto dal portale, infatti, nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi sarebbe rimasta parecchio scontenta dalle numerosi intrusioni “di conduzione” al punto tale da aver chiesto agli autori di fare chiarezza fra i ruoli in studio. Il sito spiega chiaramente: “Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo tornare in carreggiata”.

Insomma, Ilary Blasi avrebbe allertato gli autori de L’Isola dei Famosi 2023 chiedendo per Enrico Papi una bella ramanzina su come dovrebbe esprimersi in studio: più da opinionista e meno da co-conduttore. Il rumor è vero? Oppure è solo una diceria alimentata da voci di corridoio? Ma non è tutto. La suddetta richiesta di bacchettare Enrico Papi non sarebbe stata fatta nel corso della settimana ma addirittura nel corso della stessa diretta della prima puntata e durante una pausa pubblicitaria.

La seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023 sta andando in onda proprio in questo momento e gli atteggiamenti di Enrico Papi non sembrano esser cambiati affatto. Forse la ramanzina richiesta non ha sortito l’effetto desiderato?