L’Isola dei Famosi 2023: Corinne Clery ha malore in diretta tv per paura dei serpenti, Alvin la soccorre

Corinne Clery svenuta in diretta tv a causa di un scherzo: le avevano fatto credere che avrebbe dovuto toccare un serpente

Spiacevole imprevisto nel corso della puntata del 15 maggio 2023 de L’Isola dei Famosi. Nel corso della trasmissione, è stato proposto a tre naufraghi di partecipare ad un piccolo gioco in Palapa che avrebbe permesso a sei di loro di guadagnare un rapido pasto a base di parmigiana di melanzane. La prova è stata introdotta da un filmato che ha raccontato quali sono le fobie dei naufraghi e, in particolar modo, su Corinne Clery, terrorizzata dagli animali selvatici specie dopo aver incontrato una tarantola e il tanto chiacchierato boa rosa.

Concluso il filmato, Ilary Blasi fa la misteriosa con i concorrenti e rivela che alcuni di loro verranno messi alla prova proprio con le loro fobie con un gioco. Nel suddetto gioco fra naufraghi avrebbero dovuto inserire la mano in una teca così da poter afferrare le chiavi che servivano ad aprire il forziere con la ricompensa. Fra i concorrenti chiamati a partecipare a questa sfida c’era proprio Corinne Clery, che ha fin da subito cercato di prendere le distanze dalla teca…

L’Isola dei Famosi 2023: Corinne Clery ha malore in diretta

Cosa c’era nella teca? Non lo sapeva nessuno, eppure Corinne Clery ha subito iniziato ad urlare alla possibile presenza di un serpente nella teca in cui avrebbe dovuto mettere la mano. La donna si è subito impanicata, ha minacciato di andar via dalla Palapa e nonostante tutte le rassicurazioni del caso di Alvin, non ce l’ha fatta; Corinne Clery è svenuta fra le braccia dell’inviato.

Dopo lo svenimento, la regia de L’Isola dei Famosi 2023 ha subito staccato le immagini dall’Honduras ed è rapidamente tornato con le immagini dallo studio italiano dove Ilary Blasi ed Enrico Papi che fino a qualche secondo prima erano quasi divertiti dal giocare sulle fobie dei naufraghi, si sono poi visti costretti a chiedere l’esonero dell’attrice dal gioco. “Non ci sono serpenti” aveva assicurato la conduttrice alla Clery ma, nonostante questo, la donna non ha retto l’emozione ed è svenuta.

A fare il suddetto gioco alla fine sono stati Paolo Noise, Pamela Camassa e Helena Prestes. I tre naufraghi hanno infilato la mano in una scatola contenente foglie, blatte, una gelatina ed un finto topo giocattolo. “Con le fobie non si scherza” aggiunge Alvin a margine dell’accaduto… eppure fino a prima dello svenimento in studio era tutto uno sghignazzare.

In ogni caso, Corinne Clery sta bene, aveva avuto solo un leggero mancamento ed ha partecipato regolarmente al resto della trasmissione, rivelando anche di avere tagliato i rapporti con il figlio per questioni ancora tutte da spiegare.