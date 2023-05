Cristina Scuccia dice si al bikini e chi la conosce sgancia bombe gossippare

L'ex suor Cristina ci ripensa: si al bikini e intanto chi la conosce sui social, mormora e rivela indiscrezioni molto fastidiose

Lunedì sera nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi aveva fatto notare che Cristina Scuccia, oltre a farsi coraggio e intraprendere missioni complicate in Honduras, ha anche deciso di fare un’altra mossa inaspettata. Ha indossato il bikini. Per ora sempre con i pantaloncini ma è già un inizio. Questa è una notizia perchè l’ex suora, prima di partire per l’Isola dei famosi 2023 aveva annunciato che non avrebbe indossato il bikini, perchè ancora molto rispettosa di tutte le persone che hanno fatto parte della sua vita negli ultimi anni.

Ed effettivamente le prime settimane in Honduras, l’ex suor Cristina, ha indossato costume intero e pantaloncini, mostrandosi molto coperta anche durante le prove che il reality propone. Negli ultimi giorni, un mese dopo l’inizio del programma, Cristina ha invece dato una svolta al suo look e ha deciso di osare con il bikini.

Chiamata a commentare questa decisione, la Scuccia ha detto a Ilary Blasi: “Sì, è una prova pure quella. Però sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella“. E ancora: “ Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze”.

Piovono accuse su Cristina Scuccia

Mentre l’ex suora sta facendo il suo percorso in Honduras, in Italia c’è chi continua a parlare di lei. E sono tante le segnalazioni che arrivano sui social, parole di chi dice di conoscere Cristina da sempre e di sapere che nei suoi programmi da sempre, c’era la popolarità. Avrebbe persino finto di voler diventare suora per andare in tv e farsi conoscere perchè il suo desiderio da sempre era quello di cantare. Qualcuno dice persino che aveva fatto il provino per Amici ma non era stata presa. Tantissime parole, poche certezze. Queste sono forse illazioni e insinuazioni. Era prevedibile del resto che succedesse, se decidi di partecipare a un reality, metti in conto anche tutto questo.