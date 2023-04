L’ex suor Cristina dice si all’Isola ma no al Bikini: la decisione della naufraga Scuccia

L'ex Suor Cristina è pronta per l'Isola dei famosi 2023 ma ha deciso che non indosserà il bikini e svela anche il perchè

Per tutti resterà ancora Suor Cristina, anche se lei adesso, una suora non lo è più. Dal palco di The Voice, alle spiagge dell’Honduras. Ma questa volta Cristina Scuccia non indosserà l’abito da suora con il quale aveva trionfato nel reality di Rai 2. Si cambia totalmente musica e adesso l’ex suor Cristina, è pronta a farsi conoscere in modo diverso, a raccontare la sua storia. A pochi giorni dall sbarco sull’Isola dei famosi 2023, Cristina spiega che per lei questa avventura avrà un sapore diverso. In una intervista al Corriere della sera, racconta che cosa pensa di questa nuova esperienza e rivela anche che non indosserà il bikini. La Scuccia, nella sua intervista per Il Corriere della sera, ha anche detto di non aver accettato da subito la proposta di andare in Honduras: “ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace”.

L’ex Suor Cristina pronta per l’Isola dei famosi 2023

Parlando di cosa si aspetta dall’Isola dei famosi 2023, la Scuccia ha commentato: “Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere“. E poi: “Con questa esperienza vorrei che mi si vedesse umana. Come Suor Cristina venivo percepita un po’ distante: ora vorrei scoprissero una persona“.

L’ex suor Cristina nella sua intervista al Corriere della sera ha anche detto che non indosserà il bikini e ovviamente queste dichiarazioni stanno facendo il giro dei siti on line. Perchè tutti si chiedono il motivo di questa scelta e non solo. Come starà sotto 50 gradi la Scuccia? Cristina ha spiegato: “Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso”.

E ancora: “ Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io“. Quindi pantaloncini e forse anche top. Vedremo che cosa succederà.