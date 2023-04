Cristina Scuccia fidanzata, l’ex Suor Cristina lo svelerà sull’Isola o è una bugia?

Cristina Scuccia non ha detto la verità? E' fidanzata e non ha voluto dirlo prima dell'Isola dei famosi?

Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina, non sta simpatica a tutti, niente di strano perché non si può piacere a tutti; in più ci sono tanti pettegoli ed ecco che arriva la notizia che è fidanzata. Sta per iniziare l’Isola dei famosi 2023 e Cristina è tra i naufraghi, occhi puntati su di lei che ha stravolto la sua vita passando, come dice qualcuno, dai voti ai televoti. Ma è davvero fidanzata? Di recente è stata ospite a Oggi è un altro giorno, pochi giorni fa, e alla domanda se avesse il cuore occupato l’ex Suor Cristina ha risposto che è single. Mentre la Scuccia in tv confida che deve ancora ritrovare del tutto se stessa prima di avere un fidanzato, qualcuno che dice di conoscerla bene svela che è fidanzata. E’ una compaesana, che evidentemente deve impiegare il suo tempo in qualche modo, ad avere spifferato all’esperta di gossip, Deianira Marzano, che in molti sanno che Cristina Scuccia è fidanzata.

L’ex Suor Cristina è fidanzata?

Non sarebbe uno scoop così grande sapere che è fidanzata ma alla compaesana e ad altri evidentemente dà fastidio la sua eventuale bugia. “Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single” questo il pettegolezzo, la segnalazione arrivata alla Marzano e che adesso tutti conoscono.

Perché la Scuccia l’avrebbe tenuto nascosto? Magari è già difficile per qualcuno pensare che sia passata dall’abito da suora al costume che indosserà a L’Isola dei famosi e a Cristina hanno forse consigliato di svelare tutto un po’ alla volta, o forse è pura invenzione della compaesana.In ogni caso è giusto che ognuno voglia proteggere la privacy ma partecipando all’Isola dei famosi sarà davvero difficile non scoprire tutto prima o poi, realtà, pettegolezzi e bugie. Si parte lunedì 17 aprile su Canale 5. Cristina Scuccia sembra sia uno dei personaggi preferiti da chi sta dando al reality show di Ilary Blasi nuove direttive per non rischiare di cadere in orribili discussioni e immagini imbarazzanti.