Il papà di Cristina Scuccia non c’è più: “Non ce lo aspettavamo”

Cristina Scuccia, la morte di papà Gino, volato via in soli due mesi. Nessuno se lo aspettava

Cristina Scuccia sta per partire per L’Isola dei famosi 2023 ma è ospite a Oggi è un altro, pronta a rispondere alle tante domande, anche difficili perché svelano molto dell’ex suora oggi solo cantante. Il papà di Cristina Scuccia è morto proprio nel periodo in cui lei sceglieva di non essere più suor Cristina, di papà Gino ricorderà sempre il suo sorriso, la sua spontaneità. “E’ sempre stato un uomo di grande esempio, un grande lavoratore, instancabile e non traspariva mai questa fatica anzi faceva sembrare tutto sempre molto leggero anche perché comunque in famiglia quando ci riunivamo tutti era sempre quello a cui mia mamma doveva dire ‘Gino basta urlare’ perché era lui il super festaiolo di casa. Era un grandissimo religioso ed era innamorato della Madonna quindi sicuramente sta bene ma non se l’aspettava nessuno e neanche lui perché è stato davvero molto veloce, sì non eravamo preparati neanche noi perché nel giro di due mesi si è aggravato ed è volato via”. Cristina Scuccia si commuove, a Oggi è un altro giorno non si aspettava di piangere così tanto ma è inevitabile parlando del padre che non c’è più e della forza che ha avuto la madre.

Cristina Scuccia, la fede della sua famiglia

Una famiglia cresciuta nella fede, una famiglia molto semplice che ha dovuto affrontare anche dei momenti molto difficili ma sempre senza perdere mai la fede.

“Mamma è stata molto forte in questo perché e una donna di fede, cioè non ci siamo abbattuti, potevamo disperarci e quante volte succede di perdere la fede e invece abbiamo voluto cogliere un segno di Dio che ancora noi è sconosciuto sinceramente però c’è un segno di risurrezione” prosegue Cristina riferendosi sempre alla morte di suo padre a causa di una malattia che l’ha portato via in due mesi, senza la possibilità di intervenire.

La forza della sua famiglia l’ha vista anche quando era solo una ragazzina, persero la loro casa e si ritrovarono a vivere in un rudere che suo padre, muratore, cercò in ogni modo di sistemare. Una famiglia che ha compreso anche la sua scelta di abbandonare la vita che aveva scelto da giovanissima e vivere la libertà che adesso sta ancora assaporando alla ricerca di se stessa, dell’amore verso se stessa.