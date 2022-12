L’ex frate Giuseppe Cionfoli mette in guardia l’ex suor Cristina: “Sentirai il peso della tua scelta”

L'ex frate Cionfoli mette in guardia Cristina Scuccia, ex suor Cristina: "Senza quel vestito non avresti vinto The Voice"

Che cosa hanno in comune Cristina Scuccia, ex suor Cristina e Giuseppe Cionfoli? Un percorso religioso che si è interrotto e la grande passione per la musica. Il Cionfoli è stato un frate francescano e nel 1982, prima di cambiare vita, aveva anche partecipato a Sanremo, ottenendo un discreto successo. Proprio per questo motivo, avendo tanto in comune con Cristina, l’ex frate ha deciso di scriverle una lettera, pubblicata sulla rivista DiPiù, che suona un po’ come un avvertimento, a dire il vero. Giuseppe Cionfoli infatti, conosce bene il percorso che ti porta a cambiare vita e si è forse reso conto, che quello che aveva ottenuto nei panni di frate, musicalmente parlando, quando è diventato “un uomo comune” è svanito.

Giuseppe Cionfoli mette in guardia suor Cristina

Nella sua lettera, l’ex frate spiega: “Quello che sei stata ti accompagnerà ancora per molto ma stavolta non sarà più l’alleata che ti ha portato al successo, bensì un’ombra ingombrante con la quale dovrai fare i conti.” Suo Cristina infatti era arrivata al successo grazie alla sua energia travolgente, al carisma al talento, ma è innegabile, soprattutto grazie al fatto che indossasse il velo. Di questo forse, ne è consapevole anche lei.

Nella lettera il Cionfoli continua: “Voglio dirti che sarà molto difficile, per te, liberarti della suora che sei stata. Ora di sicuro sarai attratta dalla novità, ma quando le luci dei riflettori e la curiosità del momento si spegneranno, sentirai il peso della tua scelta, perché non basta indossare un abito rosso elegante, avere i capelli lunghi e truccarsi per svestirsi di ciò che sei stata. Senza il tuo abito da suora probabilmente non avresti vinto The Voice.“

E poi un aneddoto sulla sua vita privata: “Io ad esempio quando ho conosciuto la donna che poi è diventata mia moglie, non avevo neanche il coraggio di abbracciarla in pubblico, mi sentivo in imbarazzo.” L’ex suor Cristina risponderà a questa lettera?