Come hanno reagito le suore alla scelta di Cristina di non essere più suora? Il racconto a Verissimo

A Verissimo l'ex suor Cristina racconta come le sue consorelle hanno reagito alla sua scelta di non essere più una di loro

Nella puntata di Verissimo in onda il 27 novembre 2022, Cristina Scuccia, meglio conosciuta come ex suor Cristina, ha raccontato a Silvia Toffanin non solo quello che è successo nell’ultima settimana, dopo che ha reso pubblica la sua decisione, ma anche quello che è accaduto negli ultimi mesi. Le sue prime volte: la sua prima uscita per bere con gli amici, la sua prima volta in discoteca, il suo primo piercing. Tante prime volte per Cristina che ha intrapreso il cammino verso la vita da suora, quando era ancora molto piccola e per questo, molte cose che si fanno quando si è giovani, lei non le aveva mai fatte. A proposito di quello che è successo in questi giorni, Cristina ha anche raccontato come sono oggi i rapporti con le sue ex consorelle. Per 15 anni, le suore, sono state la sua famiglia e ovviamente non si può cancellare tutto o dimenticare. Le Orsoline, che in questi giorni sono state tempestate di domande, richieste di interviste e possibilità di rilasciare delle dichiarazioni, hanno scelto un “no comment” quando è stato chiesto loro della scelta di Suor Cristina. Qualcuno ha pensato che ci fosse un velo di negatività nelle risposte delle suore ma a quanto pare, i rapporti sono più che ottimi. Lo racconta proprio Cristina, nello studio di Silvia Toffanin.

Cristina racconta come hanno reagito le sue consorelle al suo addio alla vita religiosa

Nello studio di Canale 5, Cristina ha spiegato: “La mia famiglia religiosa la sento tutt’ora. Suor Agata, mia mamma, l’ho sentita anche prima di entrare qua a Verissimo.”

Cosa provano adesso che lei non fa più parte della loro famiglia? Cristina ha spiegato: ” Suor Agata piange, c’è sempre un po’ di tristezza perché in comunità ero la più giovane e la più rumorosa. Con loro uscivamo, andavamo a mangiare il sushi.. Alla fine le suore sono donne normali”.