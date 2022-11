Il ritorno di Suor Cristina non più suora a Verissimo: “Mi sono tolta un peso di dosso”

Si è tolta un peso suor Cristina, che oggi non è più suora ma una ragazza alla ricerca del suo posto nel mondo. Lo racconta a Verissimo

E’ stato uno scoop per Silvia Toffanin quello della passata settimana, forse uno dei migliori di questa stagione televisiva. Nessuno infatti sapeva che Suor Cristina non era più una suora e che la ragazza, vincitrice di The Voice e ballerina di Ballando con le stelle in abito e velo, sarebbe arrivata nello studio di Verissimo per raccontare del suo cambiamento. Quando si era parlato della nuova vita di suor Cristina, in molti avevano pensato a una missione, a qualcosa di diverso con il canto o comunque che avesse a che fare con la vita religiosa. E invece, per tutta la settimana, si è parlato della clamorosa decisione della giovane Cristina, di lasciare il velo e la vita religiosa, per essere di nuovo la ragazza che aveva lasciato 15 anni fa. Oggi in realtà ha nuove consapevolezze, una diversa maturità e anche di questo, è tornata a parlare nello studio di Verissimo, dove è stata nuovamente ospite di Silvia Toffanin anche per commentare, tutto quello che è successo in questa settimana.

La nuova vita di Suor Cristina raccontata a Verissimo

“Sono piacevolmente sorpresa dall’affetto che mi è arrivato. Avevo la paura di deludere le persone che avevano creduto in me. la reazione è stata bellissima. Questo è un messaggio meraviglioso. – ha continuato Cristina Scuccia – Molti mi hanno augurato di essere felice. Un sacerdote mi ha detto che adesso che ho i tacchi ho una missione ancora più grande.“

A Silvia ha raccontato quello che prova adesso: “Però mi sento libera dopo la nostra intervista. Mi sono tolta un peso di dosso. Avevo paura che qualcuno mi riconoscesse e che io dovessi dare spiegazioni in pubblico. Al lavoro però mi hanno riconosciuto. “

E ancora: “Con loro ho vissuto la prima volta a bere e a ballare tutti insieme. Com’è andata? Benissimo, ho ballato ed è stato bello. Ho bevuto con amici e sono uscita a cena. Ho nuovi amici ed è stato bello, erano tutte cose nuove. Se mi vedo bellissima? Non te lo dirò mai, perché non lo penso. Certamente sono meno chiusa su me stessa questo sì”.