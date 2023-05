La madre di Cristina Scuccia all’Isola dei famosi: “Una mamma sa custodire e collegare nel cuore”

Cristina Scuccia ascolta il messaggio della madre che ha scoperto dall'Isola dei famosi della sua storia d'amore

Cristina Scuccia all’Isola dei famosi2023 ha rivelato la sua storia d’amore e il suo timore più grande era quello di deludere la madre. Nella puntata del 29 maggio la mamma dell’ex suor Cristina ha voluto abbracciare con le sue parole la figlia. Parole che hanno rincuorato del tutto Cristina Scuccia, che l’hanno commossa fino alle lacrime.

E’ attraverso l’Isola dei famosi che la madre di Cristina ha saputo che sua figlia è innamorata, che ha una relazione. La Scuccia era preoccupata ma il messaggio che ha ricevuto in diretta le ha dato ancora una volta la conferma che l’amore di sua madre resta identico a prescindere dalle sue scelte di vita.

La mamma di Cristina Scuccia ricorda le parole di Papa Francesco

Cristina Succia da suora all’Isola

Come dice Papa Francesco ‘una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare’. L’amore per una figlia è un grande dono e la tua felicità è la mia. Qui ti seguiamo tutti e i nipotini non vedono l’ora di rivederti, soprattutto nonna Lucia. Spero queste mie righe possano arrivarti e aspetto il tuo ritorno per abbracciarti e parlare da sole di tutto ciò che desideri. Io sarò sempre con te, un bacio.

Parole apprezzate da tutti, che molti figli desiderano e non ricevono. Cristina Scuccia non aveva dubbi su sua madre ma la paura di averla delusa era forte. Si commuove e parla della sua trasformazione, del cambiamento radicale e dei suoi genitori che l’hanno sempre compresa e amata.

Cristina Scuccia la sua trasformazione

L’emozione di Cristina Scuccia per le parole della madre

Non avevo dubbi in realtà perché so perché so quanto mia mamma mi ama e so che vuole la mia felicità, anche perché comunque ho già subito un cambiamento radicale e io già lì avevo paura di mia madre, cioè nel senso di deluderla.E lei comunque sia ha accolto la mia felicità, ha accolto la mia decisione, la mia scelta. E anche papà poco prima di volare via le ha detto ‘Lei è nostra figlia e dobbiamo amarla così com’è’. Io non avevo dubbi di mia mamma, cioè non avevo dubbi che mi amasse per quella che sono ed è giusto che quando poi uscirò da qui spero di aver modo di parlare di tutto questo e di condividere con lei questo amore bello che insomma sta nascendo e che ancora voglio custodire.

Ilary Blasi prova a far dire all’ex suor Cristina qualcosa in più sul suo amore per una persona speciale ma la Scuccia non aggiunge nulla, ripete che è una storia da proteggere. Aggiunge solo una frase.