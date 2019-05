Una vita anticipazioni: Martin cerca di salvare Diego, perderà la vita?

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Una vita. Avrete visto che ad Acacias 38 sono arrivati i minatori e la protesta ha avuto inizio. Diego e Huertas cercano di fare il possibile affinchè la cosa non degeneri ma non è semplice. Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 21 maggio 2019, ci rivelano infatti che non sarà semplice tenere a bada i minatori. Ma c’è anche un altro grande problema. Samuele e Ursula hanno deciso che è arrivato il momento di mettere fine alla vita di Diego. Ma non saranno loro chiaramente a sporcarsi le mani, ci sarà un’altra persona pagata per uccidere Diego. E’ davvero il momento di questo addio? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 21 MAGGIO 2019

Durante i tafferugli, Iñigo si chiude in pasticceria con Leonor, mentre Flora e Liberto si rifugiano in sartoria. Huertas avverte Ramon che gli operai ce l’hanno con lui, ma il borghese sceglie di non fuggire da Acacias. Blanca confessa a Jaime che Samuel l’ha violentata. Le guardie tentano di bloccare la rivolta proprio nell’istante in cui Diego arriva nel quartiere.

Silvia sembra riuscire a convincere Zavala del fatto che Arturo l’ha baciata senza il suo consenso. L’uomo a quanto pare si lascia ammaliare dalle parole della donna che ha appena sposato, non riesce e non vuole credere che la sua sia stata solo una grande illusione…Ursula ordina a Carmen di consegnare a Viñas, un membro della guardia civile, un misterioso foglietto. In preda alla tensione più totale, Flora bacia Liberto. Martin capisce che Viñas è stato corrotto per assassinare Diego ed esce in strada giusto in tempo per impedire che una pallottola lo colpisca in pieno petto. Martin e Casilda erano felicissimi in vista del loro matrimonio, questa volta avrebbero avuto una festa, un abito da sposa per lei…Ma a quanto pare questo matrimonio potrebbe non esser mai celebrato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 21 maggio 2019 su Canale 5.