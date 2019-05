Il segreto anticipazioni prima serata: Antolina promette di curare Elsa ma in realtà non lo fa, la ragazza muore?

Maria continua a sospettare che Fernando Mesia abbia scoperto qualcosa e che per questo negli ultimi giorni si mostri diverso con lei. Ma il Mesia non sembra cedere…Cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo iniziando dalla trama della puntata in onda oggi 21 maggio 2019. Come saprete Il segreto ci aspetta oggi in prima serata su Rete 4 con una nuova imperdibile puntata. Cosa accadrà? Vediamo nel dettaglio le anticipazioni che ci raccontano quelle che sono le ultime news da Puente Viejo, eccole per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI OGGI 21 MAGGIO 2019

Maria cerca ancora di capire se Fernando Mesia ha scoperto qualcosa del suo grande inganno. Ma il giovane non cede anche se Maria gli fa notare che è molto cambiato rispetto ai giorni precedenti. Fernando però sembra andare dritto per la sua strada e, al momento, non cede…

Matias dice a Isaac che forse è arrivato il momento di smetterla con il piano che lui ed Elsa stanno portando avanti. Il dottore nel frattempo non ha trovato nessuna spiegazione ai problemi di salute di Elsa e suggerisce quindi a Isaac di portare la ragazza in ospedale. Antolina vede che suo marito ed Elsa si stanno nuovamente avvicinando e inizia a pianificare le prossime mosse. Non può permettere che questa situazione cambi le cose tra di loro…Isaac ovviamente non immagina che sia stata Antolina ad avvelenare Elsa e che lo stia facendo ancora.

Marcela, che non è stupida, si rende conto che sta succedendo qualcosa intorno a lei e capisce di non sapere molto e per questo affronta Consuelo e le dice che è arrivato il momento di raccontare la verità su quello che è successo con Elsa…

Julieta spera di poter aiutare Severo ma Pilar le dice che c’è una famiglia che non ha piacere a incontrare il Santa Cruz. Meliton indaga sui soldi falsi che sono arrivati nel negozio di Dolores.

Severo dice a Julieta che servono le firme di tutte le famiglie altrimenti l’accordo salta. La ragazza decide quindi di incontrare queste persone ma scopre che c’è poco da fare…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda oggi 21 maggio 2019 nella prima serata di Rete 4.