Beautiful anticipazioni: il faccia a faccia tra Liam e Bill, come finirà?

Liam sta cercando di mettere di nuovo insieme i pezzi della sua vita e ha deciso, anche costretto dalle parole di Steffy, di mettere fine a questa relazione e di trovare una nuova serenità al fianco di Hope. La la giovane figlia di Brooke non vuole essere solo una ruota di scorta e chiede a Liam di pensare bene a quello che vuole fare della sua vita. Cosa succederà adesso? Le anticipazioni della prossima puntata di Beautiful ci rivelano quello che accadrà nella puntata in onda domani 24 maggio 2019 con le ultime news da Los Angeles. Una nuova puntata ricca di colpi di scena durante la quale assisteremo al nuovo faccia a faccia tra Liam e Bill. E’ arrivato il momento della resa dei conti tra i due, che succederà?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 24 MAGGIO 2019

Hope ama Liam alla follia ed è chiaramente molto felici di aspettare un figlio da lui. Ma al momento ha dei dubbi e non vuole che Liam la sposi solo perchè Steffy ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Hope quindi chiede a Liam di prendersi il suo tempo, di valutare bene il da farsi…

Emma intanto ha scoperto che Zoe ha accettato la proposta di lavoro fatta da Thorne e non gradisce la sua presenza in azienda. Prova a chiedere alla ex fidanzata di Xander di andare via ma chiaramente Zoe non ha nessuna intenzione di lasciare il suo lavoro…

Liam decide che è arrivato il momento del faccia a faccia con suo padre. Deve chiedere il perchè di tante cose. Bill dal canto suo non sa che cosa dire perchè c’è sempre lui di mezzo quando si tratta di Liam e di Steffy. Anche questa volta infatti la rottura è arrivata a causa delle foto che lui ha mostrato a Steffy. Che cosa si diranno quindi i due? Come andrà a finire questa storia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 24 maggio 2019 su Canale 5.