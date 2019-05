Beautiful anticipazioni Steffy pronta a chiudere per sempre con Liam, Ridge le fa cambiare idea?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata in onda sabato 25 maggio 2019? Le ultime news da Los Angeles ci rivelano quello che sta per accadere. Ma prima di passare alle anticipazioni, facciamo anche il punto di quello che è successo nelle ultime puntate di Beautiful in onda in queste settimane. Steffy, dopo aver visto Liam baciare Hope, ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Ovviamente dietro a tutto questo c’è lo zampino di Bill che avrebbe voluto sposare Steffy. Ma questa volta la ragazza non si è fatta trovare fragile anzi. Steffy ha deciso di non sposare Bill ma si è fatta cedere tutte le azioni della Forrester in modo da poter tornare a dire la sua anche in azienda. E ha deciso che ricomincerà dal lavoro. Ha fatto sapere a Liam che non è interessata a un uomo che è sempre diviso tra due donne e che per lei è arrivato il momento di voltare pagina. Poi, donando l’anello a Hope, ha dato alla ragazza una sorta di benedizione. La figlia di Brooke non ha gradito questo gesto e ha detto a Liam che lo sposerà solo se è davvero quello che lui vuole. Liam sembra aver capito di voler stare al fianco di Hope mentre Ridge pensa che Steffy stia sbagliando…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 MAGGIO 2019

Steffy e Ridge hanno un lungo confronto ma la ragazza è molto chiara con suo padre. Non ha nessuna intenzione di fare pace con Liam e spiega all’uomo tutti i motivi per i quali ha deciso di mettere fine a questa storia. Lo rassicura però anche sul fatto che non ci sarà nessun riavvicinamento con Bill al momento vuole dedicarsi solo al suo lavoro e non ha intenzione di fare altro…Nel frattempo Liam ha il confronto che aspettava con suo padre. Hope invece cerca di capire che cosa vuole Liam da lei…

Emma è molto gelosa di Zoe e a quanto pare sembra faccia bene a preoccuparsi perchè tra la ragazza e Xander a quanto pare l’amore non è terminato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 25 maggio 2019 su Canale 5.