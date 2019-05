Una vita anticipazioni: Diego è scappato dal carcere, cosa succederà adesso?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: pronti a scoprire cosa succederà nelle ultime puntate in onda al mese di maggio? Iniziamo subito con la trama di Una vita per il 28 maggio 2019. Avrete visto che negli ultimi episodi è stata fatta una scoperta molto particolare. In realtà il pubblico a casa ha sempre saputo che Inigo e Flora erano fratello e sorella e non marito e moglie mentre invece tutti gli abitanti di Acacias 38 pensano che loro siano sposati. Inigo però, che ormai è innamoratissimo di Leonor, ha deciso di raccontare alla ragazza la vera storia e il motivo per il quale loro hanno assunto l’identità della famiglia che avrebbe dovuto acquistare la cioccolateria…Ma questa non è la sola rivelazione fatta nelle ultime ore. Don Jaime infatti, di fronte alle condizioni di salute sempre più gravi di Blanca, ha deciso di dirle che Diego non avrebbe mai voluto lasciarla, che è stato costretto a farlo. E poi ha anche scoperto che suo figlio in realtà non sta morendo. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo per voi da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 MAGGIO 2019

Arturo informa Carvajal del fatto che Silvia sta rischiando la vita, anche se il superiore sottovaluta la situazione e sottolinea che la Reyes sa come interagire con Zavala. Jaime svela a Blanca che Diego sta benissimo ma, nonostante ciò, decide di nasconderle che il colpevole dell’”errore medico” è Samuel. L’Alday si reca in carcere per dare la lieta notizia al figlio e scopre così da Mendez che è scappato. In realtà Diego aveva tentato di togliersi la vita ma poi è successo qualcosa…La sua era solo una finzione: ha approfittato dell’entrata in cella del militare per potergli fare del male e scappare…Samuel si sente sempre più distante dal padre.

Don Jaime decide di dire a Blanca quello che è successo a suo figlio e i due cercano di capire quali mosse potrebbero fare adesso…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 maggio 2019.