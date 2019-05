Beautiful anticipazioni: Liam e Hope presto sposi, Steffy andrà alle nozze?

Che cosa succederà a Los Angeles nel mese di giugno 2019? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate di Beautiful, che cosa succederà? Come vi avevamo già raccontato nelle prossime puntate di Beautiful potremmo assistere a un matrimonio. Liam e Hope dopo tanti ostacoli ce la faranno a coronare il loro sogno d’amore? Hanno la benedizione di Steffy ma questo basterà? O potrebbero esserci dei nuovi ostacoli sulla strada dei due ragazzi? Come avrete visto nelle ultime puntate, Liam e Hope hanno deciso di sposarsi, a prescindere dal fatto che sia stata Steffy a lasciare Spencer. Liam infatti ha fatto capire a Hope che è legato a lei senza rimpianti e che vuole una vita al suo fianco. Hope quindi spera che finalmente sia arrivato il momento di coronare questo sogno d’amore. Lei ha sempre portato Liam nel suo cuore e adesso che aspetta un bambino, è arrivato il momento di diventare marito e moglie…Nel frattempo Bill inizia a rendersi conto che suo figlio non lo riconosce come padre e parla con Katie di quello che potrebbe fare per recuperare questo rapporto.

Scopriamo quindi le anticipazioni ricordandovi che Beautiful ci aspetta domani alle 13,40 con un nuovo episodio inedito.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 1 GIUGNO 2019

Liam e Hope iniziano a organizzare il loro matrimonio e sperano di diventare marito e moglie il prima possibile. Ce la faranno? Liam decide di chiedere a Wyatt di essere anche in questa occasione il suo testimone e gli chiede quindi di partecipare a questa cerimonia con lo stesso entusiasmo che aveva avuto prima.

Liam ha anche parlato con Steffy dicendole che la loro sarà una famiglia non convenzionale ma piena d’amore e che tutti insieme vivranno sicuramente felici. Steffy però non si aspettava che Hope la invitasse al matrimonio e quando la ragazza si presenta per chiederle di presenziare alla cerimonia, la giovane imprenditrice resta senza parole. Che cosa farà, deciderà di andare dimostrandosi quindi matura al punto giusto di voltare pagina in questo modo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 1 giugno 2019 su Canale 5.