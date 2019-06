Beautiful anticipazioni: salta il 2 giugno, cosa succederà dopo?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda lunedì su Canale 5? Iniziamo con una news di servizio: il 2 giugno 2019 le soap di Mediaset non andranno in onda per cui non ci sarà la classica puntata della domenica. Beautiful torna il 3 giugno 2019: che cosa succederà nella prima settimana di giugno? Ve lo raccontiamo proprio con le nostre anticipazioni che ci raccontano quelle che sono le ultime news da Los Angeles. Per Hope e Liam è arrivato il momento di sposarsi? Steffy deciderà di partecipare alle nozze? Xander sceglierà di stare con Emma o con Zoe? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: NON VA IN ONDA IL 2 GIUGNO, ECCO COSA SUCCEDERA’ DOPO

Hope e Liam continuano con i preparativi del loro matrimonio, vogliono diventare al più presto marito e moglie. Hope racconta a sua madre che ha deciso di invitare sia Steffy che Taylor al matrimonio ma secondo la Logan questa non è stata una grande scelta…I preparativi vanno avanti e arriva il grande giorno. Anche questa volta Liam ha scelto come suo testimone Wyatt che in questo caso, non sembra avere particolari rivelazioni da fare a suo fratello. Il matrimonio andrà come deve? Sono arrivate anche le damigelle di Hope felicissime per questo grande giorno e per quello che sta succedendo nella vita della ragazza che finalmente può essere felice al fianco di Liam…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: TAYLOR FA SALTARE IL MATRIMONIO DI LIAM E HOPE?

Ma c’è sempre un ma…Taylor infatti pensa che Liam sta facendo la scelta sbagliata: gli dirà che è stata lei a sparare a Bill e che Steffy per molto tempo ha rinunciato a lui perchè minacciata dall’imprenditore? Taylor a quanto pare è molto determinata e non vuole che questo matrimonio venga celebrato. Che cosa succederà?

Mentre Liam ascolta le parole di Taylor arriva Brooke che non vuole in nessun modo che questa cerimonia salti e dice a Liam di invitare Taylor ad andare via.

Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Beautiful per scoprire quello che succederà…