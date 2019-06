Il segreto anticipazioni, salta il 2 giugno: cosa succederà dopo?

Cosa succederà nelle puntate de Il segreto in onda nel mese di Giugno 2019? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Prima però una nota di servizio per tutti i fans che seguono con passione questa soap. Il segreto non andrà in onda domani domenica 2 giugno 2019. Mediaset manda in vacanza, almeno per il momento, le soap alla domenica pomeriggio. Al posto delle soap andrà in onda la replica de L’onore e il Rispetto e a seguire una puntata di Domenica Rewind. Che cosa succederà dopo? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo, eccole per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLE PUNTATE IN ONDA NEL MESE DI GIUGNO 2019

Come avrete capito negli ultimi episodi, in questo mese di giugno 2019 si parlerà molto di Elsa. Antolina infatti ha rivelato a Isaac che Elsa ha passato del tempo in una clinica psichiatrica. Ovviamente il giovane non le crederà subito ma poi ci saranno anche delle prove…Elsa è davvero pazza? Ha finto la sua malattia? Per Antolina non ci sono dubbi e farà di tutto pur di dimostrarlo…

E poi ci saranno anche delle novità per quello che riguarda Severo e i suoi affari con Molero, come andrà a finire questa story line?

Isaac ha la certezza che Antolina non ha mentito: Elsa è stata davvero ricoverata in un manicomio in seguito alla morte della madre. Fernando confessa a Maria di non sapere il luogo esatto in cui i rapitori hanno nascosto Emilia e Alfonso: i criminali, infatti, non riconoscono più la sua autorità. Il Mesia ottiene da Maria il suo benestare per allontanarsi dal paese e fare delle ulteriori modifiche. ..Maria ha paura che potrebbe non abbracciare mai più i suoi genitori. Che cosa succederà?

Vi ricordiamo che Il segreto da lunedì andrà come sempre in onda alle 16,20 subito dopo la fascia giornaliera del Day time del Grande Fratello 16. Prima de Il segreto e del Gf ci sarà una puntata lunga di Una vita in partenza alle 14,10. Buon fine settimana a tutti voi…