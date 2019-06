Una vita anticipazioni, salta il 2 giugno: cosa succederà dopo?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nelle puntate in onda nel mese di giugno 2019? Lo scopriamo come sempre con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Iniziamo con una informazione di servizio: Una vita non andrà in onda il 2 giugno 2019. Salta quindi la puntata prevista per la domenica. Le soap di Mediaset si fermano e non vanno in onda alla domenica almeno per ora. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5 con le anticipazioni: Blanca e Diego torneranno insieme? Samuel confesserà l’omicidio di suo padre? Ursula metterà la parola fine con il suo passato oppure no?

UNA VITA ANTICIPAZIONI ECCO CHE COSA SUCCEDERA’ DAL 3 GIUGNO SU CANALE 5

Samuel, in preda ai sensi di colpa, vuole costituirsi per l’assassinio di Jaime, ma Ursula riesce a fargli cambiare idea. Diego e Blanca, finalmente, si rincontrano e decidono di stare insieme: la ragazza racconta all’amato tutti gli abusi che ha dovuto sopportare dal marito; Diego, ascoltato lo sfogo della ragazza, desiste dall’intento di uccidere Viñas per vendicare la morte di Martin.

Dopo la scenata in pasticceria, Rosina viene arrestata e Liberto, già pentito per il bacio scambiato con Flora, non sa come affrontare i pettegolezzi sul suo conto sparsi per calle Acacias. Samuel, convinto da Ursula, fa seguire Felipe e scopre che Diego è nascosto nella villa di famiglia: dà così avviso a Mendez di rintracciarlo prima che possa fuggire con Blanca. Leonor pensa ancora a Pablo e mette distanza tra lei e Iñigo. Casilda continua a non ricordare di essere stata sposata con Martin ed abbandona gli abiti da lutto. Non c’è niente da fare: la ragazza ha perso la memoria e non riesce a provare dolore per quell’uomo che è morto…

Diego riesce a fuggire, ma Blanca è costretta a seguire Samuel ad Acacias 38, Servante vuole il posto di vigilante notturno ma Paquito gli fa la guerra. Rosina non vuole affrontare Liberto e per questo si inventa ogni scusa per restare in carcere, compreso mordere un orecchio ad un poliziotto.

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Una vita in onda la prossima settimana. Vi ricordiamo che la soap spagnola andrà in onda dalle 14,10 alle 16,10 con delle puntate più lunghe del solito.