Una vita anticipazioni: Diego vuole salvare Blanca da Samuel, ce la farà?

Cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Innanzi tutto la prima importantissima notizia è che i fans della soap di Canale 5 questa settimana potranno fare una vera e propria indigestione. Una vita infatti andrà in onda dalle 14,10 alle 16,10. Vi ricordiamo inoltre che la soap spagnola ci aspetta anche in prima serata ma dal mese di giugno, il giorno della settimana scelto per il prime time è il sabato, non il martedì.

Samuel e Ursula hanno capito che ad Acacias 38 vogliono tutti che Blanca e Diego possano andare via e per questo studiano le mosse dei vicini di casa che sembrano essere dalla parte dei due amanti. Diego grazie a Felipe riuscirà lo stesso a portare a termine il suo piano? Ursula prova a tenere Samuel calmo di fronte alle intemperanze di Blanca ma non è semplice…

E adesso torniamo alle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 4 giugno 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 4 GIUGNO 2019

Samuel, convinto da Ursula, fa seguire Felipe e scopre che Diego è nascosto nella villa di famiglia: dà così avviso a Mendez di rintracciarlo prima che possa fuggire con Blanca. Leonor pensa ancora a Pablo e mette distanza tra lei e Iñigo. Casilda continua a non ricordare di essere stata sposata con Martin ed abbandona gli abiti da lutto.

Diego riesce a fuggire, ma Blanca è costretta a seguire Samuel ad Acacias 38, Servante vuole il posto di vigilante notturno ma Paquito gli fa la guerra. Rosina non vuole affrontare Liberto e per questo si inventa ogni scusa per restare in carcere, compreso mordere un orecchio ad un poliziotto. Felipe e Celia architettano un piano per consentire a Diego di introdursi in casa di Samuel per portare via Blanca. Servante confessa a Lolita che Paquito gli ha sempre sottratto tutti i lavori che lui desiderava.

Vi ricordiamo che le puntate di Una vita in onda da questo pomeriggio saranno più lunghe del solito, almeno per questa settimana. Infatti da lunedì prossimo andrà in onda Bitter Sweet-Ingredienti d’amore ma per questa settimana Una vita ci aspetta dalle 14,10 alle 16,10 quando darà poi la linea alla fascia giornaliera del Grande Fratello 16.

Appuntamento a domani quindi, con una nuova imperdibile puntata di Una vita.