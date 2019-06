Il segreto anticipazioni: Antolina perde il bambino, Isaac scoprirà che non era suo figlio?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto, che cosa succederà nella puntata in onda domani 12 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Come avrete visto negli ultimi episodi sono successe molte cose: Saul e Julieta hanno ottenuto l’annullamento del matrimonio e adesso stanno progettando la loro vita insieme; Dolores è sconvolta dal fatto che Hipolito sia tornato in paese senza la nipotina. Fernando e Maria hanno ricevuto delle notizie da parte dei rapitori di Emilia e Alfonso: i due finalmente potranno tornare a casa? E poi c’è Antolina: la ragazza sta molto male e rischia di perdere il bambino dopo la caduta dal dirupo. Elsa continua a dire a Isaac che sua mogli sta fingendo, ma che cosa succede veramente? Lo scopriamo con le ultime news. Ecco per voi le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 GIUGNO 2019

Antolina sembrava stare meglio nonostante la caduta dal dirupo ma poi inizia ad avere delle perdite. Matias corre quindi subito dal nuovo dottore a chiedere aiuto…Elsa nel frattempo sta mettendo insieme i pezzi ed è sempre più convinta che Antolina abbia studiato un piano per ingannare tutti quanti. Ma adesso Elsa sa che deve andarci piano visto che tutti sono dalla parte di Antolina che sta rischiando di perdere suo figlio…

Il dottor Alvaro cerca di fare il possibile per Antolina ma purtroppo ci sono cattive notizie. Il medico seda la ragazza e dice a Isaac che purtroppo il bambino è morto. Una volta sveglia Antolina chiede subito come sta il bambino. In realtà alla donna non interessa nulla della sorte di suo figlio, spera che sia morto perchè era questo che lei voleva. Isaac, con il nodo in gola, le dice che il bambino è morto.

In paese si aggira un vagabondo e Meliton interviene per capire chi sia. L’uomo spiega che non vuole fare nulla di male. Ha solo intenzione, se possibile, di vendere dei giocattoli…

Fernando ha intenzione di riportare a casa i genitori di Maria ma non vuole che la ragazza rischi la vita. Per questo dice a Mauricio che sarà lui ad accompagnarlo. Nel frattempo Raimundo continua ad avere il suo grande segreto nelle catacombe. Ormai è chiaro a tutti che si tratti di Francisca, che sta ricevendo le cure e che non è davvero morta. Ma la signora tornerà prima o poi nella sua casa?

Lo vedremo nelle prossime puntate de Il segreto!