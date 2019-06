Beautiful anticipazioni: è guerra tra Bill e Thorne, che succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle prossime puntate? Come vi abbiamo già detto nelle nostre anticipazioni, nelle puntate di Beautiful in onda nel mese di giugno 2019, ci sarà un’altra story line molto forte. E’ quella che riguarda Bill Spencer. L’uomo infatti, dopo aver messo da parte la sua voglia di conquistare Steffy, almeno per ora, tornerà a guardare altrove. E in questo caso si concentrerà su Katie. La donna ha potuto vivere la sua storia d’amore con Thorne senza intoppi fino a questo momento ma a quanto pare, nelle prossime puntate della soap, succederà anche dell’altro perchè Bill tornerà a intromettersi in questa storia…Lo farà, a suo dire, perchè vuole che Will veda in lui la figura paterna e non in Thorne. Inizia quindi una nuova guerra? Scopriamo i dettagli con le ultime news sulla soap americana…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 14 GIUGNO 2019

Bill entra nuovamente nella vita di Katie e, come al solito, lo fa diventando una sorta di ciclone. L’uomo vorrebbe che Katie facesse quello che ordina lui e quello che vuole vuole, senza tenere in considerazione i sentimenti che lei prova per Thorne. Bill vuole che il Forrester abbia un ruolo marginale in famiglia e lo accusa di essere troppo influente anche con Will. Il bambino infatti non vuole stare con suo padre e Bill pensa che sia colpa anche di Thorne che nell’ultimo periodo si è comportato come fosse il padre del piccolo…Inizia quindi una nuova guerra tra i due?

Katie, che ha sempre pensato al bene di Will, cercando di coinvolgere il più possibile il suo ex marito nella vita del bambino, si rende conto che forse ha fatto male, visto che Spencer continua a comportarsi con la solita prepotenza di sempre…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 14 giugno 2019 su Canale 5. La soap dopo la puntata di venerdì torna lunedì con una nuova imperdibile puntata.