Beautiful anticipazioni: Bill otterrà l’affidamento del piccolo Will?

Dopo il matrimonio di Hope e Liam c’è spazio per un’altra famiglia nelle prossime puntate di Beautiful in onda a giugno 2019 su Canale 5. In particolare, come vedremo nei prossimi episodi della soap americana, Katie e Bill saranno di nuovo protagonisti. Avrete visto nelle ultime puntate in onda come Katie si sia resa conto di come Will non veda in Bill una figura paterna, un vero e proprio punti di riferimento. Negli ultimi mesi inoltre Bill è stato davvero poco presente, era impegnato a mettere i bastoni tra le ruote a Liam e a cercare di riconquistare Steffy. Il piccolo Will quindi nell’ultimo periodo si è molto legato a Thorne che nel frattempo è diventato il nuovo compagno di Katie…Ma che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì pomeriggio?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 17 GIUGNO 2019

Thorne incontra Carter e gli anticipa che Bill va fermato: l’uomo è pronto a tutto pur di ottenere la custodia esclusiva di Will. Justin cerca di farlo ragionare. Bill infatti, dopo aver capito che suo figlio si sta molto allontanando da lui, ha deciso di agire di anticipo. Ovviamente Katie non può accettare il fatto che suo figlio sia affidato a Bill anche perchè sa bene che per Spencer, al momento, questo è solo un capriccio…La donna quindi cercherà in tutti i modi di impedire che questo accada. Ce la farà? Sappiamo bene che quando Bill si mette una cosa in testa, è difficile da fermare…Nel frattempo Liam e Hope cercano di vivere al meglio la loro relazione ma chiaramente devono fare i conti con la presenza di Steffy e soprattutto della piccola Kelly…

Vi ricordiamo quindi che Beautiful ci aspetta lunedì 17 giugno 2019 con una nuova imperdibile puntata della soap americana come sempre in onda alle 13,40. A seguire andrà poi in onda Una vita, poi Bitter Sweet -Ingredienti d’amore e per finire, Il segreto.