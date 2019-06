Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: i genitori di Bulut sono morti, che ne sarà del piccolo?

Ha fatto il suo esordio questa settimana la nuova soap dell’estate di Canale 5. Al momento il pubblico sembra apprezzare molto Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, con una buona media di ascolti. Dopo la pausa del fine settimana, la soap torna in onda lunedì. Che cosa succederà il 17 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Purtroppo ci sono delle cattive notizie perchè due dei protagonisti della soap sono rimasti coinvolti in un tragico incidente stradale…La quiete che questa famiglia stava vivendo a quanto pare quindi sarà sconvolta da una notizia che cambierà gli equilibri di tante altre persone, anche quelle di Nazli che in pochissimo tempo si è molto affezionata al nipotino di Ferit. Anche la ragazza è sconvolta dalla notizia della morte dei genitori del bambino…E nonostante non abbia molta simpatia per Ferit, visti i suoi atteggiamenti, alla fine si schiera dalla sua parte…Nazli però, per il bene del piccolo, cercherà di mettere da parte il suo astio…

Scopriamo quindi i dettagli della prossima puntata…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 17 GIUGNO 2019

Dopo l’incidente che ha colpito i genitori di Bulut, la famiglia deve rimettere insieme i pezzi e organizzarsi per l’affidamento del bambino. Nazli, dal canto suo, cerca di aiutare come può; fa visita al piccolo in ospedale e poi a Deniz, il quale non nasconde il suo interesse per lei. Deniz però non è stato del tutto sincero con Nazli in merito al suo passato sentimentale visto che ancora oggi, deve fare i conti con l’ingombrante presenza della sua ex fidanzata…Nel caos scoppiato per il grave lutto, due case riceveranno la visita di un ospite inaspettato.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda il prossimo lunedì su Canale 5.