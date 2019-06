Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: che ne sarà del piccolo Bulut?

Bitter Sweet-Ingredienti d’amore è iniziata su Canale 5 da pochissimi giorni ma ha regalato già diversi colpi di scena al pubblico che la sta seguendo. In particolare negli ultimi episodi abbiamo assistito alla morte dei genitori del piccolo Bulut. Il bambino adesso è rimasto da solo con i suoi zii e ha bisogno di tutto il loro affetto. Nazli ha cercato di fare il possibile per il piccolo e ha anche cercato di stare vicina a Deniz mentre Ferit sembra ancora una volta sfuggente ma in realtà è molto interessato alla ragazza anche se non lo ammette…Ma sta per succedere dell’altro…E noi ve lo raccontiamo nelle anticipazioni che ci rivelano la trama di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 18 giugno 2019.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 GIUGNO 2019

Ferit viene a sapere che Hakan e Demet hanno inoltrato una richiesta per l’affidamento di Bulut; teme per l’incolumità del bambino ma condivide i suoi dubbi con un avvocato, con Engin e con Nazli. Alla ragazza chiede persino di non uscire di casa insieme a Bulut, per evitare che i suoi avidi parenti possano coglierli di sorpresa. La situazione è davvero molto complicata e Nazli non riesce ancora a capire quello che sta realmente accadendo…Tarik approfondisce la conoscenza di Fatos e i due pranzano insieme in un locale. Nel frattempo, mentre Nazli accompagna di nascosto Bulut al cinema, riceve la telefonata di un poliziotto perché sua sorella Asuman ha commesso un furto in un negozio di abbigliamento.

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani pomeriggio alle 14,45 su Canale 5. Vi ricordiamo che subito dopo Bitter Sweet andrà in onda una nuova puntata de Il segreto. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per conoscere tutti i dettagli sulle soap di Canale 5 che ci faranno compagnia in estate!