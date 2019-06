Beautiful anticipazioni: Bill vuole l’affido in esclusiva, lo avrà?

Tempo difficili per Katie che sperava di poter vivere un periodo di tranquillità al fianco di un uomo che la ama. Ma a quanto pare, quando c’è Bill di mezzo, tutto questo non può succedere! Le anticipazioni di Beautiful e la trama della puntata in onda domani 19 giugno 2019, ci rivelano quello che succederà a Los Angeles. Nell’ultimo periodo avrete intuito che Bill, dopo aver messo da parte, per il momento, la sua voglia di conquistare Steffy, ha deciso di concentrarsi su suo figlio. Si è reso conto che il piccolo Will non lo riconosce come suo padre, non vuole passare del tempo con lui. Ma invece che ammettere questo errore e cercare di recuperare, decide di agire ancora una volta in modo prepotente, mettendo tutti in difficoltà. A peggiorare le cose poi, anche la presenza di Thorne nella vita di Katie. Bill infatti è convinto che l’uomo stia influenzando sia la sua ex moglie che il piccolo Will, come se lo stesse mettendo contro di lui…

Che cosa succederà adesso ? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, eccole le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 GIUGNO 2019

Bill infatti rendendosi conto di come Will lo reputi quasi un estraneo, invece che avvicinarsi a lui in modo delicato, ha deciso di agire, come sempre in modo impetuoso. E lo fa per le vie legali. Iniziando a credere che Katie non sia in grado di occuparsi di suo figlio, decide di chiedere l’affidamento esclusivo. Ovviamente Katie è sotto choc, non si aspettava che tutto questo potesse succedere. Anche Brooke e Quinn parlando di quello che sta succedendo e ancora una volta devono ammettere che Bill è senza scrupoli quando vuole…

Dopo l’ultima discussione avuta con Thorne e Katie, che gli hanno rinfacciato quello che non ha fatto per Will negli ultimi mesi, Bill decide di agire e annuncia che chiederà la custodia esclusiva del bambino…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 19 giugno 2019 su Canale 5.