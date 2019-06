Bitter Sweet-Ingredienti del cuore: chi avrà la custodia del piccolo Bulut?

Ottimi ascolti per la soap turca che Mediaset ha acquistato per l’estate 2019. Una soap che non racconta solo l’amore ma che ci mostra uno spaccato diverso, una vicenda che a quanto pare al pubblico di Canale 5 sta molto piacendo. Per questo gli ascolti di Bitter Sweet-Ingredienti del cuore convincono! Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà nella puntata in onda domani 19 giugno 2019. Come avrete visto, dopo la morte dei suoi genitori, il piccolo Bulut sta passando del tempo insieme a Ferit che, anche grazie all’aiuto di Nazli, sta rendendo questo periodo più sereno per il piccolo. Ma ci sono gli altri zii del bambino che a quanto pare hanno intenzione di fare il possibile per ottenere la sua custodia. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap turca in onda domani su Canale 5.

BITTER SWEET-INGREDIENTI DEL CUORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 GIUGNO 2019

Demet insiste con Deniz per incontrare suo nipote Bulut e si presenta alla villa di Ferit portando un boomerang in regalo al bambino. Engin e Ferit, nel frattempo, sono consci che l’interesse di Demet e Hakan per Bulut è puramente di natura economica. Le cose sono molto complicate e Ferit lo sa bene. Lui vuole solo che il piccolo Bulut stia bene ma gli altri parenti pensano anche al denaro…Mentre Ferit ed Engin giocano in villa col piccolo, Asuman di nascosto fotografa i documenti di Ferit riguardanti la custodia del bambino. Fatos e Asuman vengono invitate a casa di Deniz dove si esibirà Alya, mentre a casa sua Ferit trascorre piacevolmente la serata in compagnia di Nazli e del piccolo Bulut. Tarik, su ordine di Ferit, si reca a casa di Nazli per recuperare gli oggetti della ragazza e con grande stupore trova ad aprirgli la porta Fatos e scopre così che la ragazza altri non è che la coinquilina di Nazli…Il mondo è davvero piccolo!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani su Canale 5.