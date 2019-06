Una vita anticipazioni: Blanca si arrende e smette di cercare il suo bambino?

Tornano le anticipazioni di Una vita: Blanca è davvero pazza come tutti credono oppure la donna ha ragione nell’accusare Ursula per quello che è successo al suo bambino? Come il pubblico sta sicuramente immaginando, la folle in questa storia non è Blanca. Lei ha davvero partorito un bambino, un maschietto che le è stato portato via. Lo ritroverà? Le ultime news in arrivo da Acacias 38 ci rivelano quella che sarà la trama della puntata di Una vita in onda domani 19 giugno 2019.

Come avrete visto Blanca continua a credere che suo figlio sia nascosto da qualche parte. A casa di Ursula ha trovato anche un vestitino per un bambino appena nato ed è sempre più convinta di non essere pazza. Ma visto che anche Diego non le crede, la donna inizia a pensare che forse c’è qualcosa che non va…Blanca arriva persino a puntare contro il collo di Diego un coltello, pensando che anche lui sappia quello che è davvero successo al suo bambino. Il povero Diego non sa che cosa fare. Blanca invece si sta comportando proprio come sua madre immaginava…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 GIUGNO 2019

Tutti cercano di aiutare Blanca ma la situazione è davvero complicata perchè la ragazza è fuori controllo…Celia, Leonor e Trini provano a pensare a un modo per distrarre la ragazza, ha sicuramente bisogno di uscire di casa e pensare anche ad altro, dopo tutto quello che è successo. Leonor è molto preoccupata per la sua amica ma neppure lei crede che Blanca possa aver davvero messo al mondo un maschietto…Diego si prende cura di Blanca, la quale sembra sempre più sull’orlo della pazzia. La mattina seguente, Blanca chiede perdono a Diego per il suo comportamento. Intanto Leonor organizza una merenda con tutti i vicini, per risollevare il morale a Blanca. Ursula si arrabbia per non essere stata invitata…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 19 giugno 2019. Vi ricordiamo che domani la soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.