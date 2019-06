Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit riuscirà a riprendersi il piccolo Bulut?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Bitter Sweet? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Turchia che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi della soap tanto seguita su Canale 5. Iniziamo proprio dalla trama di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda il 24 giugno 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi è iniziata la battaglia legale per l’affido del piccolo Bulut. Il bambino vorrebbe stare con zio Ferit e con Deniz ma le cose sono molto complicate in quanto anche sua zia Demet vuole ottenere il suo affido…Che cosa succederà? Ecco per voi le ultime news che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata…

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 24 GIUGNO 2019

Ferit continua a lottare per avere l’affido del suo nipotino. Per lui è chiaro che Demet voglia stare con il bambino solo perchè mossa da un sentimento di rivalsa contro di lui e non solo. Alla base di tutto infatti ci sarebbe un movente, se così possiamo dire, economico. Il bambino infatti erediterà tutto quello che è stato dei suoi genitori e per Demet e suo marito, questa è una ghiotta occasione di riavere quello che hanno perso in passato. Ferit scopre che il giudice che deve decidere sul da farsi, ha una simpatia per Demet e suo marito e spera che, nonostante questo, ci sia modo di dimostrare che il bambino con loro non sarebbe felice. Decide quindi di fare il possibile per indagare ancora e dimostrare che i due non sono affatto affezionati al piccolo…

Nazli intanto ha scoperto quello che sua sorella ha fatto e tutta la storia delle foto. Non riesce a credere che sia accaduto tutto questo e che per colpa sua il bambino adesso non sia con Ferit. Vorrebbe dire tutto al suo datore di lavoro ma ha troppa paura che lui reagisca male…Non sa che cosa fare…