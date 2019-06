Il segreto anticipazioni: Julieta in pericolo, cosa le succederà? Marcela e Camelia guariscono?

Tutto è bene quel che finisce bene. I bambini di Maria stanno bene e sono stati portati in salvo e Fernando ha dimostrato di essere fedele alla Castaneda…A Puente Viejo si può quindi festeggiare il Capodanno in serenità visto che i piccoli sono tornati a casa. E adesso che cosa succederà? Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 27 giugno 2019, ci rivelano che ci sarà poco però da festeggiare in paese visto che, proprio nelle feste di Natale è arrivata una bruttissima epidemia di varicella. Le prime due a essere colpite sono Marcela e la piccola Camelia che stanno davvero molto male. Il dottore ha quindi ordinato di preparare un vero e proprio ospedale da campo per isolare tutte le persone che hanno i sintomi del contagio. Elsa, che ha già avuto la varicella quando era una bambina, si offre di dare una mano. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con la trama de Il segreto per la puntata di domani 27 giugno 2019, ecco le ultime news per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 GIUGNO 2019

Elsa e Carmelo decidono di iniziare a curare le persone che hanno contratto la varicella. Matias porta sua moglie e sua figlia nell’ospedale che è stato preparato per l’occasione. Sarà Elsa a dirigere le operazioni. Matias si mette a completa disposizione anche se non può fare molto…Antolina ovviamente viene a sapere quello che Elsa sta facendo e il fatto che tutti ne parlino bene la fa infuriare non lo tollera. Carmelo però è preoccupato perchè non sa se Elsa sia davvero in grado di gestire una emergenza simile…

Julieta non ha ancora deciso se rimandare le nozze o meno. Prima avrebbe voluto farlo a causa della scomparsa dei figli di Maria, adesso per l’epidemia. Consuelo e le altre signore però credono che lei si debba sposare…Sembra che Prudencio stia seguendo Julieta ma in realtà le cose non stanno come sembrano. C’è qualcuno che vuole fare del male alla ragazza e perchè?

Il dottor Zabaleta ha visitato Fernando e rassicura tutti sulle sue condizioni di salute. Raimundo è contento del fatto che il Mesia stia meglio perchè vuole che ritorni subito a gestire gli affari di Francisca. La la Montenegro sembra non pensarla proprio come suo marito…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 27 giugno 2019 su Canale 5 come sempre alle 15,35 circa.