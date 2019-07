Beautiful anticipazioni: quale sarà la decisione di Ridge per le due collezioni?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap americana? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Los Angeles che ci rivelano la trama della prossima puntata. Iniziamo quindi con le anticipazioni di Beautiful e la trama del 2 luglio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi Liam e Hope sono stati travolti da un momento inaspettato. La ragazza infatti ha avuto bisogno di cure mediche, dopo un malore che avrebbe potuto compromettere la sua gravidanza; ma per fortuna le cose hanno avuto un lieto fine e Hope adesso sta meglio. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 LUGLIO 2019

Ridge ha comunicato a tutti che in azienda non c’è la possibilità di produrre due linee diverse per questa stagione. E’ chiaro quindi che si dovrà scegliere tra la Hope for The Future e la linea di Steffy. Bisognerà quindi valutare e cercare di capire quali siano i pro e i contro. Ridge è stato molto chiaro, va presa una decisione e anche il prima possibile.

Di fronte alle parole di Ridge, Brooke capisce che deve parlare con suo marito perchè ha paura che in questa occasione lo stilista possa optare per sua figlia senza prendere in considerazione invece il talento e la qualità delle due diverse collezioni. Brooke quindi parla con Ridge e gli chiede di scegliere si, ma di farlo mettendo da parte i suoi sentimenti altrimenti per Hope non ci saranno speranze…

Che cosa succederà quindi adesso? Quale sarà la scelta fatta da Ridge? E come reagiranno le due ragazze di fronte alla notizia che una di loro rischia di perdere la possibilità di realizzare la collezione alla quale ha lavorato tanto? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful da non perdere!