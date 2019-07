Beautiful anticipazioni:

Prove di famiglia tra Steffy, Hope e Liam. Sulla carta i tre sembrano davvero molto uniti ma non è semplice gestire una situazione di questo tipo. Steffy ha mostrato tutta la sua solidarietà a Hope dopo il problema che ha avuto ma sa bene che prova qualcosa per Liam e adesso sarà difficile nasconderlo. Molto presto però le due ragazze dovranno confrontarsi per altri motivi visto che Ridge dovrà prendere una decisione fondamentale che le riguarda. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 3 luglio 2019, pronti per scoprire quelle che sono le ultime news da Los Angeles? Ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 3 LUGLIO 2019

Steffy e Hope stavano cercando di trovare la giusta sintesi per avere un rapporto civile nel bene dei loro bambini. Pensano infatti al loro futuro ma a quanto pare, ci sono delle problematiche che non avevano messo in conto. Ridge infatti è costretto a fare i conti in tasca all’azienda e si è reso conto che al momento non c’è budget sufficiente per portare a termine due collezioni diverse. Per questo motivo sarà realizzata solo una collezione: o quella di Hope o quella di Steffy. Brooke è molto turbata da questa notizia perchè credere che Ridge ovviamente scarterà il lavoro fatto da Hope per la Hope for The Future e sceglierà invece la collezione di Steffy. Ma andarà a finire davvero in questo modo?

A quanto pare quando Steffy verrà a sapere quello che potrebbe succedere, decide di fare una mossa che forse nessuno si aspetta da lei arrivando a chiedere qualcosa a Hope. Tra le due inizierà una nuova guerra?

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli ed essere sempre informati sulle prossime puntate di Beautiful, da non perdere in questa calda estate 2019.