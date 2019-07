Il segreto anticipazioni: Saul ritrova Julieta ma condanna a morte entrambi? I Molero li uccideranno?

Antolina ha finalmente compiuto la sua missione: sedurre Isaac e consumare questo matrimonio. Adesso non avrà nessun problema, crede, a restare incinta, questa volta finalmente di un figlio che sia realmente dell’uomo. Infatti Antolina era rimasta incinta prima del matrimonio ma il figlio che ha poi perso, non era di Isaac. Il giovane scoprirà mai quello che è davvero successo? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime puntate de Il segreto ma nel frattempo, iniziamo dalle anticipazioni della puntata in onda domani 5 luglio 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 5 LUGLIO 2019

Elsa si è molto impegnata nell’ospedale ma adesso che tutti sembrano stare meglio, crede che il suo ruolo non sia più necessario. Alvaro, che sembra aver instaurato un certo feeling con la ragazza,le chiede di restare.

Maria vuole che Fernando resti alla villa ma il giovane non ha intenzione di accettare le richieste fatte da Donna Francisca. Raimundo quindi interviene e dice a sua moglie che forse dovrebbe essere più ragionevole e convenire alle richieste del Mesia.

Onesimo continua con la macchinetta della memoria e dei ricordi e vuole sperimentare con Hipolito cercando di fargli rivivere dei momenti insieme a suo padre. Mauricio sembra voler aiutare Julieta e le ha anche portato dei vestiti nuovi cercando di spiegarle che in qualche modo la aiuterà. Ma quando lei gli chiede di lasciarla libera l’uomo le dice che non è possibile. Consuelo si dà da fare per cercare sua nipote e decide di affrontare persino Francisca ma a quanto pare nessuno può aiutare la donna.

Severo e Carmelo però hanno capito quello che sta succedendo e pensano che potranno presto mettere fine a questa vicenda. I due quindi vanno alla Villa per dire che la ragazza è stata ritrovata ma pare che, così facendo, sia per Saul che per Julieta è arrivato il momento della fine…E infatti, proprio mentre Saul e Julieta sono insieme, arrivano i Molero, che intenzioni hanno?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 5 luglio 2019 su Canale 5.