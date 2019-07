Una vita anticipazioni: Blanca lascia per sempre Acacias 38 e va in convento?

Torna di moda il convento nelle prossime puntate di Una vita. Ricorderete che Adela veniva proprio da un convento e che Arturo ha minacciato per lungo tempo sua figlia Elvira dicendole che l’avrebbe rinchiusa in un convento…Questa volta a chi tocca? Pare che sarà Blanca a trasferirsi. Il motivo? Ve lo riveliamo nelle nostre anticipazioni di Una vita che ci svelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani. Nella puntata di Una vita in onda l’11 luglio 2019 su Canale 5, scopriremo che Blanca, sempre più manipolata da Cristina Novoa, si sentirà pronta a voltare completamente pagina. Come? Vorrà appunto andare in convento. La donna a quanto pare ha messo da parte tutti i dubbi che aveva in merito alla nascita di suo figlio e adesso vuole solo trovare pace e redenzione. Diego invece cerca di capire che cosa è successo il giorno in cui Blanca ha partorito anche se non sarà semplice visto che la contadina che gli aveva fornito dettagli preziosi è stata uccisa da Ursula…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 LUGLIO 2019

Flora cerca di capire se Peña, dopo aver mangiato la torta avvelenata, sia prossimo alla morte. Servante non riesce a dormire e così Jacinto gli dà alcune erbe, coltivate nel giardino di Rosina e Liberto. Blanca non riesce a resistere all’attrazione che sente per Diego e, proprio per tale ragione, annuncia a Cristina Novoa che intende rifugiarsi in convento; Ursula e Samuel vogliono però che la ragazza vada in una clinica sanitaria. Rosina sembra andare sempre più d’accordo con Jacinto e anche se all’inizio pensava che non avrebbe dovuto assumerlo, adesso sembra non essere pentita di quello che ha fatto…

Diego prova a raccontare a Blanca quello che ha scoperto in merito alla sua gravidanza. La ragazza sembra ricordare quello che è successo ma si rende conto che deve dimenticare. Adesso ha iniziato un percorso che la sta portando altrove e non può interromperlo…Diego continuerà a cercare risposte?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 luglio 2019 su Canale 5. Come sempre la soap spagnola ci aspetta alle 14,10 su Canale 5.