Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Deniz scopre quello che è successo tra Nazli e Ferit?

Per Nazli e Ferit è difficile nascondere quello che è successo. Anche se la ragazza continua a negare il bacio e se Ferit ha deciso di assecondarla non dicendo nulla, gli amici si rendono conto che tra di loro c’è qualcosa. E vale lo stesso per Deniz, anche lui si è reso conto che c’è qualcosa che non quadra anche se non sa che cosa o forse spera che non sia come sembri visto che il suo cuore batte per Nazli…Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore ci rivelano poi quello che succederà nella puntata in onda il 15 luglio 2019 su Canale 5. Come avrete visto nelle ultime puntate Demet ha scoperto di essere incinta ma a quanto pare non ha nessuna intenzione di tenere il bambino e ha già organizzato la sua visita in una clinica per abortire…Che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 15 LUGLIO 2019

Demet si reca in una clinica per effettuare un’interruzione di gravidanza e Asuman la minaccia dicendole che, se svelerà la storia delle foto, lei si vendicherà dicendo ad Hakan dell’aborto.

Nazli non sa se accettare o meno il lavoro di Deniz, ma comunque decide di rinunciare al lavoro a casa di Ferit, lasciando sia lui che Deniz senza parole. Asuman e Demet hanno una forte discussione a lavoro e si minacciano a vicenda. Hakan decide di presentarsi ad una riunione alla quale non era gradita la sua presenza, allo scopo di far arrabbiare Ferit. E a quanto pare ci riesce…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet che, vi ricordiamo, andrà come sempre in onda alle 14,45 lunedì pomeriggio. Non ci resta che augurarvi di passare un sereno fine settimana. E appuntamento a lunedì con Bitter Sweet-Ingredienti d’amore.