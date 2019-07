Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit scopre tutto su Asuman, che succederà?

Tornano in questa pazza estate che regala giorni di gran caldo e altri di fresco invernale le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. La soap che piace tanto al pubblico di Canale 5 torna e continua con le avventure dei protagonisti. In particolare al centro di questa storia c’è la relazione, per ora non sbocciata ma per la quale tutti tifano, tra Nazli e Ferit. Che cosa accadrà tra i due? Iniziamo con la trama della puntata di Bitter Sweet-ingredienti d’amore in onda il 16 luglio 2019 per scoprire quello che accadrà. Ecco le ultime news e le anticipazioni per voi!

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 LUGLIO 2019

Abbiamo lasciato Demet intenta a tramare con la sorella di Nazli, che cosa accadrà adesso il piano delle due verrò smascherato?

Nazli non sa se accettare o meno il lavoro di Deniz, ma comunque decide di rinunciare al lavoro a casa di Ferit, lasciando sia lui che Deniz senza parole. Asuman e Demet hanno una forte discussione a lavoro e si minacciano a vicenda. Hakan decide di presentarsi ad una riunione alla quale non era gradita la sua presenza, allo scopo di far arrabbiare Ferit.

Deniz, Nazli e Bulut vanno a pranzo fuori e li raggiunge anche Ferit. Intanto Ferit ed Engin indagano sul passato di Asuman e sembra che le risposte siano arrivate. Ferit sta per scoprire tutto quello che Nazli non gli ha detto? Come la prenderà? Forse Nazli non si aspettava di esser messa di fronte a questa vicenda così presto. E’ pronta a raccontare tutto questa volta?

Appuntamento a domani con la puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che come sempre ci aspetta alle 14,45 su Canale 5 dopo Una vita. E a seguire il pomeriggio all’insegna delle soap si chiude con Il segreto!