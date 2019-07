Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli riuscirà ad aprire il suo ristorante?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: che cosa succederà nella puntata in onda lunedì su Canale 5? Come avrete visto negli ultimi episodi le cose sono molto cambiate. Prima di raccontarvi quello che vedremo nella puntata di Bitter Sweet in onda il 22 luglio 2019 facciamo il punto della situazione. Nazli ha deciso di licenziarsi dal lavoro che aveva in casa di Ferit per portare avanti il suo sogno di aprire un ristorante giapponese ma anche perchè dopo tutto quello che è successo a causa di sua sorella non era a suo agio. Ferit è dispiaciuto per quello che è accaduto anche perchè si è reso conto di provare qualcosa per Nazli. Ma anche un altro uomo sembra essere innamorato della ragazza, parliamo di Deniz…Nazli invece per il momento pare essere concentrata solo sul suo ristorante…

Ecco quindi per voi le anticipazioni della prossima puntata.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 22 LUGLIO 2019

Nazli richiede un mutuo per aprire il ristorante ma non le viene accettato per assenza di stipendio. La ragazza deve scontrarsi quindi con la dure realtà che la circonda e forse si rende conto che avrebbe fatto meglio a tenersi il lavoro da Ferit…Hakan scopre da Alya che Nazli sta scappando da Ferit ed è intenzionato a scoprire il motivo. Intanto Ferit e Nazli si trovano fuori città in quanto entrambi coinvolti in una riunione di lavoro con dei giapponesi senza saperlo; in questo modo passano del tempo insieme ed inevitabilmente questo porta a dei piccoli riavvicinamenti. Engin e Fatos fanno una cena insieme a casa di Fatos dove Engin è visibilmente coinvolto…Tra i due è davvero amore?

Lo scopriremo nei prossimi episodi di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Intanto continuate a leggere le nostre anticipazioni dell’amatissima soap turca. E appuntamento a lunedì con una nuova imperdibile puntata.