Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Hakan sta per essere arrestato?

Visto che ha perso la scommessa, Nazli deve passare del tempo per una cena fuori con Ferit. E’ chiaro che tra i due ci sia qualcosa anche se la ragazza continua a negarlo. In ogni caso in questo momento delicato della sua vita, Nazli vuole dedicarsi al suo lavoro e non vede l’ora di iniziare con l’attività. Sin da quando è una bambina sogna di avere il suo ristorante e adesso, tutto quello che ha sempre desiderato è diventato realtà. Le anticipazioni di Bitter Sweet per la puntata di domani 25 luglio 2019, ci rivelano però che le cose sono molto più complicate di quello che possiamo immaginare e non tutto andrà come Nazli e Ferit forse sperano anche perchè in questa storia, ci sono i cattivi della situazione. Ma pare che Hakan abbia le ore contate. Non è bastato il piano che sta portando a termine e il patto che ha fatto con Ayala, a quanto pare sua moglie sta per fare una mossa che lui no si aspetta…

Facciamo anche il punto della situazione…Nazli e Manami hanno finalmente preso possesso del ristorante ma Ali, il loro terzo socio in affari, ha deciso di tirarsi indietro all’ultimo momento vendendo la sua parte di quota a un misterioso acquirente. La notizia sconvolge le due nuove ristoratrici. Nel frattempo, Alya fa a Deniz una confidenza che sconvolgerà tutte le certezze del ragazzo e che potrebbe minare il delicato equilibrio tra i personaggi.

BITTER SWEET ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 24 LUGLIO 2019

Dopo aver ascoltato una conversazione privata di Hakan, Demet decide di denunciare alla polizia i loschi traffici di suo marito. Nel frattempo, fervono i preparativi per il ristorante di Nazli…Finalmente il sogno della giovane chef ci sta per realizzare e lei spera che possa davvero andare tutto come ha sempre immaginato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 25 luglio 2019 su Canale 5.